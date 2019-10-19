耳朵好忙！金音、禾火Out、貴人來了！2019下半年音樂祭十大亮點

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣2019下半年音樂祭好精彩！台灣英文新聞整理出10大音樂活動，像是盛大金音獎、世界音樂節、蔣勳親自出馬導讀的音樂會，活動地點遍佈台北、台中、台南等，無論在戶內還是室外，都可以盡情享受搖滾、獨立、古典等音樂放鬆心情，快點打開行事曆，要約三五好友一起「禾火」吧！

禾火ＯＵＴ音樂節



禾火ＯＵＴ音樂節（圖/主辦單位）

「禾火ＯＵＴ音樂節」以「chill到不行」為標準，邀請到時下最火紅的復古女伶9m88、新科金曲歌王Leo王、新生代饒舌歌手陳嫺靜等8組演出歌手及樂團演出，並規劃吃喝玩樂市集，全區使用悠遊卡付費。

時間：10月18日-20日

地點：台北公館水岸廣場

世界音樂節2019@台灣 World Music Festival @Taiwan



總召集人楊錦聰擔任西班牙OSADIA髮藝師變妝Model（圖/世界音樂節）

今年音樂節主題有別以往以聽覺為焦點，而以「視覺」出發，以「音樂頭上動土，帶眼球一起狂想」為口號，強調多種感官體驗，超越以往規劃20組國內外團隊的精采展演、9場樂舞工作坊和國際講座以及超過100攤特色市集。

特別邀請西班牙Osadia街頭髮藝活動，由來自巴塞隆納的妝髮藝術家為報名民眾打造酷炫妝髮造型，原創的互動藝術為音樂節增添繽紛的嘉年華氛圍。此次也在夜間加開島嶼舞台，週六晚上登場的電音跨界之夜、週日晚上的浪漫歐陸樂風，將與地球舞台的表演舞台接力演出，精采不間斷。

時間：10月17日-20日

地點：台北大佳河濱公園

台中爵士音樂節 Taichung Jazz Festival



（圖/主辦單位）

2019台中爵士音樂節將延續往年的承諾，雲集國內外爵士新勢力；連續10天的音樂盛宴，將生活充滿爵士能量；5個演出場地，將爵士氛圍渲染整個臺中；53場表演，激盪音樂的火花，喚醒炙熱的爵士靈魂。

時間：10月11日-20日

地點：台中市民廣場 & 草悟道

無限自由音樂節 Unlimited Freedom Festival



（圖/主辦單位）

音樂節口號為「Rock In Taichung 搖滾台中！」該音樂節為台中獨立廠牌 Roc steady co搖滾開跑音樂社（迴響音樂藝文展演空間前身）所創辦，演出陣容包含拾参、激膚、BB彈、最後一擊、Ceeman (JP)、eli (HK)、Blank Shot (SG)、Smoking Goose (KR)等。

時間：10月18日-20日

地點：台灣埔里顏氏牧場

戶外風格音樂祭 Camp de Amigo



（圖/主辦單位）

一場結合Live音樂、手繪藝術、寵物樂園的日式戶外風格音樂祭，演出陣容包含白安、舒米恩、柯智棠、七尾旅人、DSPS等。

時間：10月26日-27日

地點：麗寶樂園露營區落羽松林

光譜音樂祭 Spectrum Formosus



（圖/主辦單位）

把各種荒謬有趣的玩法搬進音樂祭裡，讓台北近郊的這座森林除了有天然芬多精外，還有傳授獨門技藝的工作坊、有天然的綠色舞池，讓你展現各式荒唐舞步，不時還會碰上打扮誇張有備而來的傢伙，如精靈般穿梭在花叢綠樹間、有白天到黑夜不停更迭的音樂，累了隨時能補充各式能量，待上一整天都不覺得無聊。想睡覺的話，丟個帳蓬在懶人野營區，立刻享受與大地合而為一的免費美容覺。

時間：11月1日-3日

地點：新北市文山農場

2019 LUCfest 貴人散步音樂節



（圖/主辦單位）

今年今年場館很「文藝」，廣邀世界各地超過30位國際知名音樂節選團人、唱片公司、廠牌以及媒體來台交流，逾50組國內外樂團演出以及8場國際音樂論壇，展開兼具深具旅遊與音樂性質的Showcase音樂節，為臺南注入濃厚音樂氣息。

時間：11月8日-10日

地點：台南全美戲院、兜空間、B.B. Art、南美里活動中心、吳園藝文中心等共6個在地特色場館。

台南城市音樂節 Tainan Music City



（圖/主辦單位）

臺南城市音樂節將在打造免費戶外主舞台，力邀人氣夯團茄子蛋、泰國皇室歌手Hugo、義大利搖滾樂團Any Other、徹摩、莫宰羊；今年再加碼，週日陣容包括台灣流行電子雙人組女孩與機器人、臺南在地嘻哈團體榕幫，以及三組國外樂團—自拉脫維亞的前衛音樂家ELIZABETE BALČUS、新加坡的爵士融合樂團The Steve McQueens和英國民謠樂團9Bach一同演出；此外還有「福爾摩沙串門子」老屋導覽活動，帶大家深度體驗臺南獨特城市風情。

時間：11月9至10日

地點：金華新路-康樂街口

金音獎十年系列活動：亞洲音樂大賞



（圖/主辦單位）

第二屆亞洲音樂大賞演出陣容包含，第9屆金音獎最佳民謠單曲得主「老王樂隊」、第26屆金曲獎最佳演唱組合入圍‧澆花系創作彈唱女歌手「PiA吳蓓雅」、第9屆金音獎最佳現場演出入圍‧當代古典樂隊「Go Go Machine Orchestra」等。

時間：11月10日-17日

地點：台北河岸留言藝文咖啡、女巫店、THE WALL、PIPE、NUZONE 2F

高雄｜LIVE WAREHOUSE｜免費入場

王心心 吟唱 X 蔣勳 導讀《江畔 · 相逢》



（圖/主辦單位）

「這個時代 我們需要從容不迫的聲音來達到方寸不亂。」

《春江花月夜》是繼2006年《琵琶行》之後，林懷民再度提交給南管音樂家王心心的文學功課，兩個下午兩個文學作品，王心心交出多年來對當代南管道路的摸索及人生體悟之作，從「同是天涯淪落人，相逢何必曾相識」的不遇感傷，到「江畔何年初見月，江月何年初照人」的宇宙浩嘆，透過上半場蔣勳老的導讀導聆，下半場王心心的吟唱，一次聽完從白居易到張若虛的江上獨白。

時間：12月14日-15日

地點：淡水雲門排練場

工作坊

時間：第一場 2019.11.02 六 Sat. 15:00

第二場 2019.12.28 六 Sat. 15:00

場地：淡水雲門排練場