彭文正、林環牆英國倫敦召開國際記者會　公開要求LSE澄清台灣蔡總統論文真相

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 針對總統蔡英文博士論文爭議，倫敦政經學院（LSE）8日發聲明證實蔡英文在1984年獲得法學博士學位，蔡總統雖向台北地檢署提告台大法律系名譽教授賀德芬、資深媒體人彭文正、美國UNC Charlotte經濟學系教授林環牆3人妨害名譽，但風波仍未止息。

台灣時間今(18)日晚間9點左右，《政經關不了》網路政論節目主持人彭文正，與曾前往倫敦政經學院實地調查蔡總統論文繳交經過並閱讀內容的林環牆教授，在英國倫敦Savoy飯店舉行國際記者會，並透過《政經關不了》YouTube節目獨家直播(超連結如下)。

在美國UNC Charlotte經濟學系任教之台裔教授林環牆(Hwan C. Lin)，針對蔡英文總統倫敦政經學院(LSE)博士論文學位，所做的調查，名為「獨立調查報告：蔡英文博士論文與証書的真偽」。

在將近一個小時的記者會中，彭文正以英語說明他和林環牆教授對於蔡總統是否確實在1984年繳交論文的諸多質疑，並將主要證據透過大螢幕放映解說。

圖/《政經關不了》YouTube頻道

圖/《政經關不了》YouTube頻道

彭文正一再強調，他們最大的質疑就是: 沒有繳交論文的人，是否仍可獲得倫敦政經學院的博士學位。

稍後彭文正與林環牆並接受現場記者提問，林環牆對記者表示，他對自己花了五個月進行的調查結果，非常有信心，並且斬釘截鐵地說: 蔡英文並未在1984年取得LSE的博士學位。身為學者他的動機只想維護學術的基本尊嚴。

透過這場國際記者會，他們也希望英國新聞界與輿論界，能一起向倫敦政經學院施壓，要求確實澄清蔡英文當年取得學位的程序是否符合規定，以及其他關於論文門的諸多疑點。

根據《中時電子報》本(10)月15日報導，本月13日左右彭文正曾對蔡英文、LSE台灣研究計畫室主任施芳瓏下48小時通牒，10月14日又在節目中下24小時通牒，稱蔡、施不道歉，不承認造假的話，論文門將鋪天蓋地的登上國際舞台。

彭文正曾表示，很多人要他在台灣提告，但他對台灣的司法「完全沒有信心」。論文門這件事，會在英國法庭由英國公民，跟台灣完全沒有淵源的英國人去當原告。

《政經關不了》 彭文正林環牆倫敦獨家記者會（完整版）｜2019.10.18 超連結在此 (記者會約從 1:06:44正式開始, 以下YouTube畫面若遭移除請見諒)