台貝建交音樂會慶友誼　壓軸大合唱氣氛感人

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台貝建交30週年音樂會邀請台藝大和貝國樂團聯手飆藝，熱情奔放的演出讓人忍不住隨之搖擺，壓軸曲目「We Are The World」引起現場一片手機燈海及大合唱，最後突然出現極具代表的傳統舞蹈讓人耳目一新。

友邦貝里斯歡慶與台灣建交適逢30週年，舉辦系列多元活動以及提升身心靈的饗宴，透過美食、藝術及音樂讓大家更了解中美洲文化，並且慶祝半甲子的珍貴友情。

貝里斯佳禮福納樂團（Garifuna Collective）和國立台灣藝術大學中國音樂學系聯手帶來「台貝齊響‧歡慶三十」演奏會，由中美洲經貿辦事處（Central America Trade Office）主辦，帶來多首動人曲目，搭配上熱情舞蹈廣獲好評，外交部拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢、貝里斯大使賀黛安（Diane Haylock）、國立台灣藝術大學校長陳志誠等皆出席，音樂會已於昨（18）日晚間落幕。



左起：外交部拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢、貝里斯駐台大使賀黛安、國立台灣藝術大學校長陳志誠於音樂會上合照（圖/中美洲經貿辦事處）

主辦單位表示，佳禮福納樂團曾在全球5大洲超過30個國家演出，專輯「Wátina」被「世界音樂展覽」（World Music Expo, Womex），和英國「BBC世界音樂大饗」視為有史以來最受歡迎的佳禮福納音樂，也被亞馬遜票選為史上第一的世界音樂。

貝里斯大使賀黛安致詞時表示，貝里斯人口雖然少於50萬，但是有著多元的文化及獨特性，其中，佳禮福納更是個有代表性的族群，而他希望透過具有意義的系列藝文活動，讓台灣人更了解貝里斯文化。

俞大㵢表示，貝里斯是我國在拉美及加勒比海地區重要友邦，擁有舉世聞名的馬雅古文明遺址及令人讚嘆的天然海域美景，貝國因而享有「加勒比海之珠」的美譽，他也曾隨總統的「同慶之旅」訪貝，親身體驗貝里斯的美景及人民的熱忱。

此外，貝國樂團Garifuna Collective更前往台中爵士音樂節演出，輕鬆奔放的音樂讓觀眾忍不住跟著一起搖擺。台中市府透露，該音樂節已吸引超過65萬名民眾參加，活動將延續至20日。

這次，台藝大中國音樂系和貝國樂團帶來13首歌曲，包含國樂系林裕朋使用嗩吶演奏的「百鳥朝鳳」、兩團合奏的「Wátina 」、最後壓軸的曲目原為「金蛇狂舞」，在兩團溝通討論後，決定改成「We Are The World」，意義非凡的歌曲引起現場大合唱，歌手也下台邀約貝國大使及觀眾一起熱舞，現場氣氛熱絡。

值得一提的是，一名戴著面具身穿貝國傳統服飾的舞者出現在舞台上，帶來名叫Wanaragua的熱情奔放舞蹈，也是佳禮福納慶祝新年的儀式之一。



Garifuna Collective演出（圖/中美洲經貿辦事處）