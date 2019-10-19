全台灣唯一高山鐵道楓紅　阿里山主題列車限量饗宴

(台灣英文新聞/宇妍 綜合報導) 林務局阿里山林鐵及文資處12月適逢一年一度楓紅盛事，推出「款行、楓旅」主題列車，邀請攝影達人黃源明帶遊客走訪阿里山森林遊樂區賞楓秘境，透過鏡頭記錄旅行中的感動時刻。全程均有導覽員解說。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處指出，時序入秋，阿里山的青楓、紅榨槭陸續更換新裝，每年12月至元旦期間是阿里山森林遊樂區賞楓最佳時機。

該處特地推出林鐵限定「款行、楓旅」主題列車活動，安排遊客搭乘仿日本皇室貴賓車打造的檜木車廂列車，前往賞楓秘境，360度環繞山景，壯麗景緻美不勝收，而阿里山植物園撒落的楓葉，宛如絕美的紅色地毯一般。

攝影達人黃源明在阿里山森林遊樂區內的香林國小服務多年，熟稔阿里山生態景觀，也拍攝過極多精彩畫面，他所架設的部落格、粉絲頁更提供詳盡的阿里山旅遊資訊，呈現阿里山美麗多變的樣貌。

阿里山林鐵「款行、楓旅」主題列車僅於12月2、9、16、23日(每週一)行駛阿里山森林遊樂區，每梯次限額80人。費用1,200元/人(含林鐵車資、 導覽費、品名、餐費及紀念品)，

特別提醒大家，本行程採網路預約購票方式(各車站窗口不發售該套裝行程)， 開放網路售票時間為乘車日(含)前4天至前15天，訂票網址為:htps://afrts.forest.gov.tw 。

遊程資訊可至林鐵及文資處官網 https://afrch. forest.gov.tw 或臉書粉絲團https:// www.facebook.com/ AlishanForestRailway.Taiwan查詢