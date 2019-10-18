美行政部門致函500大企業挺台　外交部表達感謝

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）針對美國國務院、商務部及農業部在月初聯名致函美國500大企業，鼓勵美國企業加強與台灣的貿易及投資關係一事，外交部今（18）日表達誠摯感謝。

中央社報導，美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）、美國商務部主管全球市場代理助理部長史宜恩（Ian Steff），以及美國農業部海外服務署署長艾斯里（Ken Isley）在共同簽署的信函中表示，台灣在國際貿易體制中扮演關鍵角色，美國各州及企業與台灣也已發展長達數十年的關係，「我們希望持續深化與台灣的經濟、文化關係。」

信中呼籲美國企業善加利用台灣能提供的機會，並對中國施壓國際企業矮化台灣稱謂一事指出，任何政府都不應將其政治標準強加在企業上。外交部今（18）日則透過新聞稿，感謝美國政府對北京霸凌台灣及施壓國際企業的不當舉措一再挺身相助。

外交部也再次呼籲全球自由民主國家應攜手合作，正視中國政府以政逼商問題的嚴重性，以及中方持續干擾全球各地國際企業與國際航空公司的自主營運，並以具體的行動抑制中國侵略性的蠻橫行徑不斷擴張。

外交部指出，除了此次致函美國500大企業外，史達偉及國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）也在16日聯邦參議院外交委員會亞太小組聽證會上，特別關切中國對台灣的施壓及霸凌威脅情形，並重申美國將持續支持台灣。

外交部提及，作為國際社會負責任且積極貢獻的一員，我國始終致力維持兩岸及區域的和平穩定，捍衛民主自由制度，爭取台灣更寬廣的國際空間。台灣的民主、自由、人權及法治發展等成就已普遍獲得國際社會的肯定。