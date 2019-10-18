本週發行量加權股價指數漲幅約為2.67% 上市股票總市值達33.85兆元

根據臺灣證券交易所統計，2019年10月18日發行量加權股價指數收盤為11,180.22點，較上週(2019年10月9日)的10,889.96點上漲290.26點，漲幅約為2.67%，台灣50指數收盤為8,541.06點，較上週的8,293.21點上漲247.85點，漲幅約為2.99%，寶島股價指數收盤為12,784.78點，較上週的12,459.75點上漲325.03點，漲幅約為2.61%。產業別指數方面，漲幅以橡膠類指數上漲6.07%為最大，跌幅以生技醫療類指數下跌0.80%為最大，未含金融類指數上漲258.13點，漲幅約為2.81%，未含電子類指數上漲313.96點，漲幅約為2.18%，未含金融電子類指數上漲283.15點，漲幅約為2.37%。

本週集中交易市場總成交金額為7,175.28億元，全體上市股票成交金額為6,594.97億元，股票成交量週轉率為1.66%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類1,848.31億元，占全體上市股票交易金額28.03%

第二名，電子零組件類1,375.83億元，占全體上市股票交易金額20.86%

第三名，光電類648.72億元，占全體上市股票交易金額9.84%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類7.76%

第二名，建材營造類3.58%

第三名，光電類3.31%

累計今年年初開盤迄今共190個交易日，集中市場總成交金額為22兆2,966.17億元，市場日平均成交金額為1,173.51億元，股票成交量週轉率為56.74%，股票日平均成交量週轉率為0.30%。

2019年10月18日全體上市公司市場總值為新台幣33兆8,544.09億元，較上週(2019年10月9日)市值32兆9,698.63億元增加8,845.46億元，增幅約為2.68﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)