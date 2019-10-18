秋季山藥來敲門 瑞芳山藥冠軍出爐

今(18)日在雙溪公有市場2樓活動中心， 一年一度的瑞芳地區山藥評鑑競賽結果出爐啦。 根據瑞芳地區以穴管栽培的原生種山藥為特色，由20位在地農民中 遴選出今年瑞芳地區的山藥冠軍。

新北山藥為台灣特有的「基隆原生種」山藥品種， 其肉質細緻且黏性高，產地分布於瑞芳、雙溪、平溪、貢寮、淡水、 三芝、汐止等區，口感香Q綿密，種植面積約46公頃，年產量約6 00公噸。不同組別的山藥依個別的評審標準評鑑， 根據外觀與口感選拔出今年瑞芳地區最優質的山藥。 首先審視表皮的質地粗細、有無病蟲害且長條形狀者為佳。 同時比較肉色均勻度、切口黏液質黏稠度；接著進行食味品評， 品嘗肉質細膩度、Q度及香味。

原生種穴管栽培冠軍魏信吉表示，原生種山藥的表皮較薄， 需要排水良好的土地才能種出好品質，今年端午期間常常下雨， 較往年更是費盡心力，排除田間多餘的水份，才能有今年的好成績。

瑞芳地區農會理事長林文義表示， 目前正於盛產季節的新北原生種山藥，較其他山藥品種更為緊實Q彈 ，最合適烹調成秋冬進補料理， 本次瑞芳地區農會更有提供山藥真空包裝， 邀請各位民眾把秋天的味道帶回家。

農業局表示，於10月26日在雙溪平林農場更有舉辦產地的展售會 ，販售當季新鮮山藥及相關農產品，並提供山藥饅頭及手工山藥粿限 量免費試吃，不僅如此，更結合青春山海線平溪、雙溪及貢寮路線， 推出一日山藥體驗之旅，帶領民眾悠遊新北著名美景， 親身至農田採收山藥，並享用新鮮山藥饗宴，詳細的山藥體驗內容， 可至來去農家Do一日網站（網址：https://www. ecoshintour.com/farming/）。 購買山藥可洽瑞芳地區農會（02）24972760~3或（02 ）24978704、平溪區農會（02）24951051、 三芝區農會（02）26363111。