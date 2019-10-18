臺灣企銀與南投縣政府為活絡地方經濟攜手合作

南投縣政府攜手臺灣企銀，為協助南投縣青年創業及中小企業融資，結合中小企業信用保證基金，共同推出「南投縣青年創業貸款及中小企業融資一般貸款」，以嘉惠當地小規模商業及中小企業。

本貸款專案於今(108)年10月16日南投縣政府舉行簽約暨開辦典禮，由南投縣長林明溱、臺灣企銀副總經理張志堅代表簽約，中小企業信用保證基金杜青蓮副總經理亦親臨觀禮並致詞，包括南投縣政府各局處首長、議員及各界人士等，均蒞臨觀禮，場面隆重、氣氛熱絡。

本貸款由臺灣企銀自有資金辦理，由南投縣政府與中小企業信用保證基金分別提撥資金新臺幣300萬元、700萬元，共計新臺幣1,000萬元作為辦理貸款所需支付之履行保證責任款項，信保基金信用保證成數九成五，可貸放總額度高達新臺幣1億元。申請中小企業融資一般貸款累計貸放額度最高新臺幣200萬元，目前利率為2.545%；申請青創貸款累計貸放額度最高新臺幣100萬元，目前利率為1.92%。歡迎有意者逕洽南投縣政府辦理。

臺灣企銀現為全國唯一中小企業專業銀行，在政府推行中小企業各項經濟政策上，長期配合提供穩定的資金專案融資，同時也是「青年創業及啟動金貸款」及「微型創業鳳凰貸款」二項國家政策性專案貸款的承作冠軍，目前亦承辦新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、彰化縣、嘉義市、台南市、屏東縣、台東縣及金門縣等十一個縣市政府專案貸款，經驗豐富並深獲肯定。

該行受訪時表示，對於中小企業的協助向來不遺餘力，未來承作該項專案融資，將秉持一貫關懷與分享的精神，積極協助在地企業深根發展，活絡當地經濟。