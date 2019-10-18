新北社大深具在地特色 教育部評鑑蟬聯五連霸全國特優

新北市榮獲教育部108年度審查地方政府辦理社區大學業務績優縣市特優獎，成績斐然，教育部於今(18)日頒發獎座。新北市各社區大學辦學深具在地特色，亦能結合在地特色融入課程，發展公民行動，促進公民參與，新北市至今已連續五年蟬聯全國特優。
新北市各地有不同的人文及地理環境，各社區大學扮演了傳承及守護的重要推手，如淡水社大開設寺廟彩繪傳習課程，並設立「臺灣傳統寺廟彩繪研究社」傳承與培育寺廟彩繪技藝種子，出版技藝紀錄。新店崇光社大位於新店溪及台北水源特定區內，成立河川巡守隊，透過河川巡守、濕地保育、水環境教育等具體行動守護河川，希望找回昔日乾淨的河川。
挖掘地方知識，帶領社大學員認識雙腳所踏的這片土地、了解在地居民的故事及生活，並積極透過課程、社團、志工與社區聯結扎根，鼓勵民眾共同關心社區、投入公共議題及城市改造，讓新北市越變越好，也是社大重要的任務。如三重社大辦理翻轉29街走讀，讓民眾重新認識重整後的社區，永和、板橋、蘆荻社大更於今(108)年結合社大累積之地方知識及地方學資源成立區域地方知識學中心，協助建構國家文化記憶庫；蘆荻及永和社大參與本市「節電參與式預算」籌組執行團隊，帶領在地居民激發節電創新作法，並落實所獲選的節電方案，今年本市更與蘆荻及淡水社大合作建置公民電廠示範基地；新莊、林口等8所社大與本市合作設立地區低碳推廣中心，共同推動社區節能減碳等。
新北市每所社區大學都擁有獨特的特色，也具有豐富的學習資源，在市政推動上社區大學扮演了很重要的角色，新北市政府攜手社區大學凝聚公民意識共同推動公共事務，如河川巡守、低碳環保、文史保存、技藝傳承、公民參與、弱勢關懷等，因此新北市能獲得特優是市府與社區大學共同努力的結果，今年更受邀至教育部向各縣市分享辦理社區大學業務的實務經驗。
新北市教育局表示，新北市重視終身學習，從88年設置社區大學至今已滿20年，擁有13所社區大學，為全國最多縣市，並從今年9月起新北市29區每區皆有社大學習點，充分滿足偏鄉學習需求，讓民眾能在地就學，未來將結合各局處持續與社區大學合作，打造終身學習友善城市。