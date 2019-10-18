新北社大深具在地特色 教育部評鑑蟬聯五連霸全國特優

新北市榮獲教育部108年度審查地方政府辦理社區大 學業務績優縣市特優獎，成績斐然，教育部於今(18) 日頒發獎座。新北市各社區大學辦學深具在地特色， 亦能結合在地特色融入課程，發展公民行動，促進公民參與， 新北市至今已連續五年蟬聯全國特優。

新北市各地有不同的人文及地理環境， 各社區大學扮演了傳承及守護的重要推手， 如淡水社大開設寺廟彩繪傳習課程，並設立「 臺灣傳統寺廟彩繪研究社」傳承與培育寺廟彩繪技藝種子， 出版技藝紀錄。新店崇光社大位於新店溪及台北水源特定區內， 成立河川巡守隊，透過河川巡守、濕地保育、 水環境教育等具體行動守護河川，希望找回昔日乾淨的河川。

挖掘地方知識，帶領社大學員認識雙腳所踏的這片土地、 了解在地居民的故事及生活，並積極透過課程、社團、 志工與社區聯結扎根，鼓勵民眾共同關心社區、 投入公共議題及城市改造，讓新北市越變越好， 也是社大重要的任務。如三重社大辦理翻轉29街走讀， 讓民眾重新認識重整後的社區，永和、板橋、蘆荻社大更於今( 108) 年結合社大累積之地方知識及地方學資源成立區域地方知識學中心， 協助建構國家文化記憶庫；蘆荻及永和社大參與本市「 節電參與式預算」籌組執行團隊，帶領在地居民激發節電創新作法， 並落實所獲選的節電方案， 今年本市更與蘆荻及淡水社大合作建置公民電廠示範基地；新莊、 林口等8所社大與本市合作設立地區低碳推廣中心， 共同推動社區節能減碳等。

新北市每所社區大學都擁有獨特的特色，也具有豐富的學習資源， 在市政推動上社區大學扮演了很重要的角色， 新北市政府攜手社區大學凝聚公民意識共同推動公共事務， 如河川巡守、低碳環保、文史保存、技藝傳承、公民參與、 弱勢關懷等， 因此新北市能獲得特優是市府與社區大學共同努力的結果， 今年更受邀至教育部向各縣市分享辦理社區大學業務的實務經驗。

新北市教育局表示，新北市重視終身學習， 從88年設置社區大學至今已滿20年，擁有13所社區大學， 為全國最多縣市， 並從今年9月起新北市29區每區皆有社大學習點， 充分滿足偏鄉學習需求，讓民眾能在地就學， 未來將結合各局處持續與社區大學合作，打造終身學習友善城市。