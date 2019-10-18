尋找心的故鄉，2019賴翠霜舞創劇場在地化題材「旅」雙年作品《異鄉人》

新北市扶植多年之傑出演藝團隊「賴翠霜舞創劇場」， 將於10/25-26於新北市樹林藝文中心演出雙年主題作品《 異鄉人》。「賴翠霜舞創劇場」規畫用兩年時間以“旅”為創作題材 探討不同的人生旅程; 2018 年於北部創作以生命議題為主的《中途旅者》 以及美國北紐流浪議題的小品《旅人》，而今年則駐地於南城深耕在 地創作方式,以實質的異鄉感與心靈局外人的創作計畫《異鄉人》 做為結尾, 除了探討人因環境的遷徙意圖與心理因素之外，也為他鄉的遊子燃起 對故鄉的展望。編舞家試圖以「異鄉」 的漂泊與局外人的處境訴說關於文化、種族、 思鄉意識所產生的被接納與否的失語狀態,一種處於不安定與沒有歸 屬感的內心探究。

賴翠霜舞創劇場，2011年由台新藝術獎第七屆百萬首獎得主， 旅德編舞家賴翠霜創立，以開發藝術的多元可能性為宗旨， 致力於舞蹈藝術的普及。成立迄今， 已廣納來自各領域對舞蹈表演具有高度熱忱及實力的專業人士， 每年固定推出全新舞碼。並以客座名義， 為國內外舞團及藝術展演單位，編創令人耳目一新的作品， 並在舞蹈藝術推廣方面不遺餘力。

作品經常是以關懷社會議題為主軸，如家暴、環保或者是老人問題， 然而產生創作方向靈感。表現的形式則是多元跨領域， 經常運用影像、文字、現場聲音等手法之外， 甚至大膽讓舞者有破碎的台詞，更接近劇場的敘事性。

用生活化的肢體，創作更貼近人心的作品， 這是賴翠霜舞創劇場努力的方向。 希望未來用舞蹈劇場形式來拉近群眾與藝術創作的距離。