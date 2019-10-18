越籍移工變博士生！ 勵志故事獲內政部次長勉勵

為傾聽新住民心聲，內政部移民署於10月18日下午，在臺南市盛大舉辦「108年度新住民座談會」，邀請雲林、嘉義、臺南、高雄及屏東等縣市之新住民代表共2百餘人齊聚府城，內政部次長陳宗彥、移民署副署長鐘景琨及相關中央部會代表均到場參與，除分享各項新住民重點政策及好康訊息，也聽取各地新住民建議，活動特別邀請已懷胎七個月的越南籍新住民阮氏青河，上臺分享個人從「移工變博士生」的勵志故事，讓社會大眾看到新住民不平凡的一面。

「越南移工成博士生 奮發故事感人心」

「沒有錯！過去的我曾是位移工！」青河一上臺便自信訴說自己的過去。青河畢業於越南河內國家大學法文系，為增加個人歷練及賺取進修學費，她於民國91年來臺擔任工廠女工，因緣際會結識臺籍配偶後，於94年結婚步入禮堂，成為「正港」的新住民。

「感謝老公尊重我的選擇！」即使不少人邁入婚姻生活後，經常被迫放棄夢想，但因家人支持，青河得以持續進修，她不僅取得國立成功大學碩士學位，並繼續攻讀博士，由於精通中文及越南文，目前除受聘於成功大學擔任越語講師，更已發行三本越語教學書籍。青河表示，由於坊間越語教材較少，讓她的教學模式受限，在學生們一句：「老師為何不自己出書呢？」的鼓勵下，她才決定著手編寫書籍，將夢想付諸實現。

「即使懷孕行動不便！但我仍相當興奮能到場分享經驗！」青河不僅鼓勵新住民活出自我，也現場致贈書籍，並表示將持續培力臺灣越語人才，協助政府推動新南向政策。陳宗彥除讚許青河努力不懈精神堪稱新住民表率，也相當關心她肚子中的第三胎寶寶，為感謝她以身作則響應政府生育政策，立即回贈「好孕到」禮包，並祝福她順利誕下「新臺灣之子」。

本次與會人員還包括不少優秀新住民代表，包括曾獲選移民署築夢計畫的陸籍新住民葉鳳玲，不僅積極考取多張專業烘培證照，也曾獲得臺南市長頒發「幸福臺南性別友善城市」成功自立友善大使；現住雲林的陸籍新住民徐小華，則是獲選本年度「新住民女性創業加速器計畫」優等獎，利用產學合作將地瓜做成各項健康食品，活絡在地產業；越籍新住民童氏容則在臺南成立「容娥南向百貨」，搭建新南向交流的橋樑，更成立公益團隊「五越星」，關懷弱勢及推動文化培力活動。

陳宗彥表示，所有新住民都是帶著堅毅不拔的勇氣，來到寶島臺灣落地深根，成為不可或缺的社會重要力量，本次座談會不僅看到新住民自信與驕傲的一面，也藉由相關反映及建議，幫助政府更加深入瞭解新住民需求，未來政府將持續串聯公私部門，建構綿密的服務網絡，推動家庭照顧、文化培力等多項計畫，提升新住民生活幸福感。

(轉載至新住民全球新聞網)