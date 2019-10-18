更新時間: 2019-10-18 15:51

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜是否訪美讓人一頭霧水。稍早驚傳確定取消二度美國行，韓國瑜今(18)日下午在屏東已證實選前不會去美國。另韓營的國政顧問也證實此事，理由是真的抽不出時間。

《聯合》引述國政顧問團兩岸小組趙建民說，取消選前訪美是正確決定，主要是考量時間不夠，會把心力、時間放在國內扎根。

原本今天外界傳聞韓國瑜和AIT主席莫健碰面，是為了訪美門票，據稱美方還提早「洩題」給韓陣營。

不過，據傳這5道問題一出，韓國瑜就在今天告知AIT主席莫健，不去美國了。目前韓國瑜以巡迴全國的行程都已排滿，選前時間緊湊，無法再另外抽空等理由，取消赴美訪問行程，可能由妻子李佳芬「代打」赴美拜訪僑胞。

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【快訊】選前行程滿檔！ 韓國瑜確定取消訪問美國

更新時間: 2019-10-18 14:57

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)國民黨總統參選人韓國瑜陣營人士原本中午對外透露韓國瑜確定11月第二週將訪美，而且韓本人今日下午要親自對外說明，但時隔不過1個多小時後，又傳出確定取消訪美。

《自由》報導，一方面是評估美方沒有保證接待規格，另一方面也擔心蔡政府外交系統會搞小動作，再加上相關學者智囊持反對意見，因此決定不去。

據悉韓陣營以選舉行程太滿，無法抽身為由，告知美方取消二度赴美訪問。

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【快訊】選前行程滿檔！ 韓國瑜確定取消訪問美國

首次發稿: 2019-10-18 14:11

【快訊】韓國瑜確定11月第2周訪美！ 下午將親自說明

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)國民黨總統參選人韓國瑜訪美行確定！時間就訂在11月第2周，韓國瑜今(18日)下午將親自對外說明訪美行程。

《新頭殼》報導，據了解，韓國瑜計畫在美國東、西岸僑界造勢，也將與美官員以及智庫人士會談，說明兩岸政策與台美關係。

《自由》引述韓陣營人士指出，韓國瑜設於高雄市的全國競選總部也已確定將在11月第2週先行成立，然後韓國瑜才會啟程訪美。

高雄市長韓國瑜請假投入總統大選，今天為了與美國在台協會主席莫健會面，特地銷假半天。《聯合》報導，除市府官員，韓國瑜的國政顧問團成員蘇起、趙建民也陪同出席。韓國瑜與莫健雙方交換禮物，隨即進行閉門會議，為訪美做準備。

之前市府即表示，如有重要活動，韓國瑜還是可能銷假回市府。

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