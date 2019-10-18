「反送中」導火線　香港殺人犯陳同佳傳願來台灣自首

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）在台灣涉嫌殺害同行女友潘曉穎的香港男子陳同佳，原定預計下周三(23日)在香港刑滿出獄。有消息指出，在牧師勸服下，陳男願意出獄後到台灣自首，但不希望被判死刑。

我法務部今(18)日再次呼籲，香港當局應積極續押陳同佳追訴殺人罪。中央社引述法界人士分析，陳同佳早就被士林地檢署列為殺人案被告並發布通緝，不符自首要件，無法藉由自首獲得刑度的寬減，即使陳同佳真的來台接受偵查、審判，只能算是投案。

法務部指出，士檢曾請求港方協助調查取證、遣送被告來台接受偵審，均未獲回覆；然而，陳同佳及被害人都是香港居民，且香港檢警已掌握諸多未提供台灣的在港證據，並懷疑陳男可能在香港即預謀犯案，香港並非沒有管轄權。

法務部重申，陳同佳涉嫌的殺人罪屬萬國公罪，港方應在陳同佳刑滿釋放前積極續押追訴，台灣將在對等、尊嚴及互惠基礎上，迅速提供本案在台證據，使港方充分掌握全案事證，以查明真相，依法究責，實現公平正義。

香港01報導，陳同佳獲釋後，香港法例上已無案件可再跟進，自首與否由陳同佳個人處理，若他決定自首，要自行買機票到台灣。

為了引渡陳同佳赴台灣接受調查，港府今年(2019)年初提出修訂逃犯條例(即所謂「送中條例」)，以便以個案方式與台灣方進行引渡安排，但相關修法同時適用於中國和澳門，結果引起大規模「反送中」運動。

香港電台18日引述香港聖公會教省秘書長管浩鳴表示，陳同佳已決定出獄後到台灣自首，他明白可能面對10年以上的刑期，但相信台灣當局不會判處他死刑。

管浩鳴說，陳同佳在獄中，知道香港過去幾個月發生的事，亦知道自己引起軒然大波，感到有疑慮，希望自己的自首可以緩和反修例風波。

管浩鳴又說，陳同佳在作決定前曾經動搖，但相信台灣方面未必會判處陳同佳死刑，否則將來「沒人會出面自首」，可能再沒有人願意承擔法律責任。

中央社18日引述星島日報報導指出，陳同佳知道自己犯下大錯，但勇於承擔罪責，希望外界給他改過機會；他並對死者家屬表示最大歉意，同時對案件引發社會風波感到內疚。

報導表示，近月有牧師多次以神職人員身分到壁屋監獄探望陳同佳，建議他考慮到台灣自首，最終成功勸服陳同佳原則上同意赴台自首，但希望不會被台灣方面判處死刑。

據說，陳同佳曾擔心到台灣服刑「人生路不熟」，也不熟悉台灣法律，台灣方面的律師早前曾來港，與陳同佳商討案情，並向他介紹台灣法律、監獄情況等。

此外，香港民主建港協進聯盟立法會議員蔣麗芸也曾到監獄探望陳同佳，勸他自首。

報導指出，陳同佳出獄後會留在香港一段短時間，與家人相聚，之後赴台，但仍要看台灣方面如何處理。

去年(2018年) 2月，20歲香港少女潘曉穎與當時19歲的陳同佳在台北共度情人節，卻遭陳同佳殺害。陳男獨自返港後，因為涉嫌盜竊女友財物被捕，過程中揭露事件背後涉及在台殺人棄屍。

由於台港沒有引渡協議，香港警方只能控告陳同佳盜竊及處理贓物罪，無法引渡他到台灣接受調查；且由於陳同佳認罪獲減刑，最終僅被判處29個月有期徒刑，可望在本月23日出獄。