內政部「建築技術規則」修正草案通過　電梯停電將復歸就近樓層

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）內政部日前通過「建築技術規則」修正草案，未來將強制新電梯設置停電復歸就近樓層的裝置，建造審查流程也將簡化。

2017年8月15日全台大停電，造成多起民眾受困電梯，內政部經過討論研商，提出這次「建築技術規則」修正草案，未來新設置的電梯，將要求應設有停電復歸就近樓層的裝置，以避免停電造成人員受困電梯。

內政部表示，為提升行政效率，這次也簡化建照審查流程，未來超高層、大規模建築物及與地下公共運輸系統相連接的地下建築物，其中防火避難綜合檢討報告書經內政部指定的專業機構評定後，即送地方主管建築機關，核發建造執照，免再向內政部申請認可，以提升效率。

另外，由於道路系統屬土地使用規劃範疇，內政部這次也同步檢討，將建築技術規則中道路寬度及臨接長度的限制，回歸整體都市計畫與區域計畫來規範，未來申請案如果經直轄市、縣市政府土地使用、交通影響評估、防災等事項審議同意者，得不受建築技術規則中道路寬度及臨接長度的限制，以加速建築物興建或改建。

內政部還說，因應時代變化，工廠倉儲類多採自動化經營模式，作業人員大幅減少，故這次也修正工廠、倉庫衛生設備數量的計算方式，由申請人檢具預定設廠的製程、設備及作業人數，製造業送請中央工業主管機關檢核，非製造業則改送請直轄市、縣市政府備查，讓衛生設備數量計算更合理，也符合實際的需求。