快盛產了 農委會台東區農業改良場教你怎麼選臍橙

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）時序即將進入冬天，也是「臍橙」盛產的季節，饕客們早已迫不及待品嘗這顆被稱作「甜橙中的貴族」的水果，行政院農委會台東區農業改良場要教消費者幾個選購方法。

臍橙(Citrus sinensis Osbeck.)屬芸香科甜橙類果樹，原產地在巴西，是甜橙枝條變異所選育出來的品種。由於花粉和胚珠異常，果實通常沒有種子，且對環境極為敏感，著果期如遭遇乾旱、大雨等不良氣候，易落花及落果，所以產量不穩定。

由於臍橙喜愛日夜溫差大的地中海型氣候，1910年即引進台灣栽培，初期即選定台東縣成功鎮進行試作，因產量偏低，未大量推廣。目前該地區的栽培面積約有80公頃，主要分布在成功鎮及東河鄉，當中又以成功鎮「柑仔山」栽培臍橙的時間最久，有90多年。

台東臍橙多栽培在山坡地上日夜溫差大，且土壤排水良好，生產之果實風味濃郁，果肉細緻多汁，無籽，糖度11~13°Bx，糖酸比約18~20，品質極佳，但產量不多且產期短。果實約在11月中旬開始轉色，果肉逐漸變為柔軟多汁，至11月下旬多數果實已轉色，果實開始成熟，適合採收，正常期約在11下旬至翌年1月上旬間。

農委會台東區農業改良場建議，第一是果實飽滿充實，用手觸摸有彈性、果蒂未脫落。第二是果型以廣卵圓形或球形且果重約250~400公克較佳，果型過大或長橢圓形者，在近果柄處容易有乾米現象。第三是果皮橙黃色，具光澤，油胞細緻，果臍處具濃郁香氣。第四是外觀乾淨、無嚴重病蟲害斑點及風疤。

臍橙(Citrus sinensis Osbeck.)。(照片由農委會台東區農業改良場提供)