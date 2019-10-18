蘇嘉全：我沒能力杯葛中執會　卓榮泰：蘇震清別再威脅黨中央

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨16日召開中執會，原訂要通過成立不分區立委提名委員會，但因人數不足而流會。

有媒體報導，立法院長蘇嘉全力主讓侄子、民進黨立委蘇震清進入不分區名單，但黨內對此有雜音，黨中央規劃提名委員會名單恐也無法確保蘇震清進入不分區安全名單中，蘇嘉全為此動員部分派系成員缺席，杯葛黨中央。

中央社引述蘇嘉全今(18)日上午受訪時表示，他哪有能力杯葛民進黨中執會的會議，他平常就很少參與中執會的事務，所以他沒有能力且沒有杯葛中執會。

民進黨主席卓榮泰是否承諾將蘇震清列不分區立委名單，話題持續延燒。卓榮泰今（18)日表示，昨天（17日）聽到蘇震清不智的話，現在他選擇隱忍，但不要繼續威脅黨中央，這是不理智行為。

卓榮泰今陪同立委呂孫綾到淡水區的傳統市場徒步掃街拜票。他接受媒體訪問，被問及立委蘇震清是否列入下屆不分區立委名單，他表示，昨聽到蘇震清不智的話，不要在這時候威脅黨中央，黨中央不接受威脅。

卓榮泰表示，現在程序仍在進行當中，他基於黨的負責人，選擇隱忍，但是，威脅黨中央，絕對是不理智的行為。

卓榮泰說，過去也因為選區調整，而名單兩院院長都有做過協調，他尊重、也照做，不過，他要確保名單中的每一個人，都能禁得起考驗，目前就在查證工作。

媒體再問，中執會所提名單傳因黨內派系受阻？卓榮泰說，黨內有黨的問題，不過，他一直要超脫派系考量，無論是人事、或者是這次區域立委提名，他沒有用派系考量。

他表示希望問題不因派系而不好處理，也將盡快找出時間點，讓大家討論。

媒體追問名單是否由總統看過？卓榮泰說，雖然這是黨務工作，因牽扯到總統與立委選舉，他很尊重總統看法，而名單在事先也跟總統報告。

大家對名單可以有討論過程，只是因首次聚集討論時，有情緒上的反應，所以，造成16日中執會的流會，但也因時間有限，希望盡快找時間處理。