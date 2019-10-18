韓國瑜突中斷環島返高雄　強調「穿新衣」見AIT主席莫健

更新時間: 2019-10-18 12:18

首次發稿: 2019-10-18 11:27

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 高雄市長韓國瑜15日宣布「放韓假」選總統，放假兩天後，今(18)日上午銷假半天，回高雄市政府，與美國在台協會（AIT）主席莫健會面。

據悉韓國瑜的國政顧問團將陪同出席，為韓11月初訪問美國做準備。

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韓國瑜今天似乎是針對昨被開除黨籍的李正皓關於「國王新衣」的批評，意有所指說，台灣小孩都穿新衣、新鞋快樂過新年，莫健大使一來，他今天就穿了新衣、用新領帶，代表心情非常開心，韓國瑜也強調，整個中華民國對外關係中，美國是最重要且堅定不移的盟友，他要致上最高感謝。

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《自由》報導，美國在台協會主席莫健(James Moriarty），今上午10點前往高雄市政府拜訪市長韓國瑜。韓國瑜同時表示，也因為大使風塵僕僕從美國從台北、再到高雄，一定是非常辛苦，一併以市長身分表達感謝。

莫健表示，這是他是第三次造訪高雄，帶著非常高興與正面心情，因為每次來就受到熱烈歡迎，高雄對於台灣來說，也是一個非常重要的城市。

綜合媒體報導，韓國瑜昨(17)日在屏東瑪家鄉的行程結束後，返回高雄，今(18)日下午才再度南下繼續跑選舉，外界紛紛議論為何中斷屏東參訪行程。

高市府昨表示，韓國瑜今銷假半天，上午10點與美國在台協會（AIT）主席莫健會面，這是莫健上任後第7次訪台，也是第一次與韓國瑜見面。

國政團兩岸小組召集人趙建民說，因為美方的關係，不便多說。

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