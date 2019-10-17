華泰大飯店集團 2019 台北ITF國際旅展 超高CP值住宿券

2019年台北 ITF 國際旅展即將盛大展開！華泰大飯店集團旗下五大飯店此次推出的 ITF 限定、史上最高CP值的住宿券及餐券，提供台北、墾丁多元住宿選擇。此波限定住宿券下殺至NT$2,500，即能入住華泰王子大飯店；其他台北三館飯店：設計酒店 HOTEL QUOTE Taipei、公寓式飯店華泰瑞舍、精品設計酒店 HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居，也能以超值優惠券入住；亞洲唯一上榜「全球十大國家公園旅宿」的墾丁華泰瑞苑，推出最高CP值NT$4,800經典客房住宿券，並包含兩客早餐，每日限量30張！華泰瑞苑館內的沐餐廳推出雙人下午茶券、雙人瑯嶠風味午餐餐券，每張NT$999。台北國際旅展自2019年11月8日至11月11日於南港展覽館4樓N701攤位開賣，線上旅展自2019年10月17日至11月15日，要搶要快！線上旅展：https://pse.is/MGL2Z

超低優惠價NT$2,500的華泰大飯店集團聯合住宿券，只要一張即能入住台北中山區的華泰王子大飯店豪華客房，盡享細膩日式服務及便利的地理位置；只要二張共計NT$5,000，即可入住華泰王子大飯店旁、親子家庭部落客最愛的公寓式酒店—華泰瑞舍，一應俱全的廚具設備，讓您體驗最悠閒的在地旅宿生活；或可選擇台北小巨蛋旁的 HOTEL QUOTE Taipei，沉穩低調的建築外觀和別具風格的 333 RESTAURANT & BAR，是台北風格旅店首選，到台北參加演唱會朝聖的樂迷更不能錯過！

若使用三張集團住宿券共NT$7,500，即能超值入住台北東區SOGO忠孝館正後方的頂級精品設計酒店 HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居，洗鍊奢華的新美學空間，由知名設計師陳瑞憲一手打造，館內的 TK SEAFOOD & STEAK 餐廳及亞洲五十大最佳酒吧 EAST END 更能夠滿足老饕們的味蕾。

華泰瑞苑位於墾丁國家森林遊樂區，坐擁大尖山及大灣壯麗景色，曾獲選為全球十大國家公園旅宿，為亞洲唯一上榜飯店。旅展限定經典客房雙人一泊一食只要NT$4,800、海景客房平日雙人一泊一食只要NT$6,000。此外，還有「花園客房平日雙房住宿套券NT$9,999」、「海悅客房平日雙房住宿套券NT$13,999」，可單次入住２晚或同日入住2房。館內嚴選墾丁當地時鮮的沐餐廳，推出雙人下午茶券、雙人瑯嶠風味午餐餐券，每張NT$999；原價NT$1,000+10%的單人晚間套餐餐券，每張只要NT$888。以上優惠只有短短不到一個月，要搶要快！