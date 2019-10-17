英國歐盟達成脫歐協議 19日國會決戰

英國首相強生（Boris Johnson）趕在期限前和歐洲聯盟（EU）達成脫歐協議，現在要努力於19日在英國下議院通過，英國能否在31日脫歐，端看這一戰。

歐盟今天和明天舉行歐盟高峰會，這是脫歐協議能取得歐盟成員國同意的最後機會，因此歐盟和英國最近加緊磋商，但到昨天深夜仍未能讓各方滿意，保守黨友黨北愛爾蘭的民主聯盟黨（DUP）一直不肯鬆口。

儘管沒有民主聯盟黨同意，強生上午依舊在推特（Twitter）上宣布：「我們已達成新協議，可以拿回主導權。」英國必須奪回主導權，一直是脫歐派的口號。

過了歐盟這關，強生看似跨出成功的第一步，不過，事情不是強生和歐盟說了算。新版脫歐協議獲得歐盟成員國一致同意後，19日將再回到國會下議院的特別會議上表決。國會若無法點頭，一切努力都徒勞無功。

強生的前任首相梅伊（Theresa May）去年也曾走到這一步，興匆匆回到國會叩門，但3度闖關失敗，最終黯然下台。英國下議院似乎已準備要對強生打臉。

自從保守黨於2017年大選失去國會多數以來，民主聯盟黨就是保守黨的友黨，強生的脫歐協議若要在國會闖關成功，必須有民主聯盟黨支持。然而，民主聯盟黨上午聲明，如果協議維持目前狀態，民主聯盟黨無法支持。

民主聯盟黨不肯點頭的癥結依舊在令人頭痛的北愛爾蘭邊境問題，作為北愛政黨，民主聯盟黨對這個問題特別在意。

愛爾蘭島上，5/6的面積是愛爾蘭共和國，1/6則是大不列顛與北愛爾蘭聯合王國（UK）的北愛爾蘭，邊界長約499公里。原本北愛和愛爾蘭同屬歐盟，可以自由往來，北愛一旦跟隨英國脫歐，原本形同虛設的邊界瞬間具體化，成為「硬邊界」，也是英國與他國唯一的陸地邊界。

為了不讓北愛和愛爾蘭共和國出現「硬邊界」，歐盟和英國周旋3年多，依舊找不到解方。

強生的辦法是端出一個機制，讓北愛爾蘭自行決定邊境方案。脫歐過渡期於2020年底結束的4年後，北愛議會將有機會決定是否沿用邊境方案。法律上，北愛爾蘭將和英國一起脫離歐盟，但實際操作面上，北愛將採用歐盟關稅規定。

不過，這種讓北愛爾蘭和聯合王國其他地方制度不同調的作法，民主聯盟黨部分議員不同意。

這也使強生面臨比梅伊更嚴峻的情勢。其一，梅伊的協議獲得民主聯盟黨點頭，但強生沒有。其二，保守黨議員席次縮減了兩輪，第一次是今年中補選時落敗，第二次是強生自作孽，9月開除了21位在表決時不聽話的保守黨議員黨籍。

此外，在野黨的反對聲依舊，工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）已表示，強生的協議比梅伊版更糟，呼籲議員杯葛。

自家議員人數變少、友黨不支持，加上大喊反對的在野黨，強生的協議想在下議院闖關，簡直就是不可能的任務。

強生昨天曾形容，他就像是在爬珠穆朗瑪峰（聖母峰），已經來到攻頂前的希拉蕊台階（Hillary Step），山頂雖然不遠，但仍被雲霧包圍。

不過，從目前情勢來看，阻擋強生的絆腳石遠不只一塊。強生究竟能成功攻頂，還是和梅伊一樣，成為登頂過程中的犧牲者，就看19日最終決戰。