銀髮族養身　偏好粗茶淡飯、散步　當心「肌少症」找上門

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）據體育署調查，熟齡銀髮族群為全年齡層中運動頻次最高的族群，但大多從事對增肌較無幫助的運動，包含散步、健走等有氧運動。學者擔心熟齡族退休後恐陷入另一波「健康危肌」，提醒熟齡與退休族應及早增肌才能避免年紀越大越不想動、走路無力、跌倒骨折、甚至長期臥床的命運。

國人肌少症盛行率達10％，相當於有近30萬人罹患肌少症，80歲以上男性更可能高達三成以上。臺大竹東分院詹鼎正院長指出，自50歲開始，人體肌肉會逐年流失，若不積極維持肌肉量，對健康會造成連鎖影響。

首先肌肉不足會造成四肢無力，進一步可能演變為衰弱症、提升跌倒機率，進而造成骨折、失能及長期臥床，更恐增加死亡風險。此外，肌肉和基礎代謝率相關，肌肉量下降基礎代謝率也將跟著降低，進一步和代謝疾病（如糖尿病）相互影響，降低生活品質也降低壽命。

另據調查顯示，有超過半數的熟齡退休族是為了健康而運動，但詹鼎正醫師表示熟齡族的運動近八成是以散步、健走等有氧運動為主，雖有助於提升心肺功能，但若缺乏負重(阻抗型)運動，恐對肌肉量提升無太大幫助。

此外，熟齡退休族偏好以「粗茶淡飯」控制飲食，但其實如果沒有三高病史或醫師特別指示，並不需要特別節制營養的攝取，醫師表示熟齡在蛋白質的攝取上多有不足，更不易增加肌肉量。

千禧之愛健康基金會執行長陳欣勵表示，飲食是增肌的原料，特別是豆魚蛋肉類代表的蛋白質，所以鼓勵長者應吃得更均衡、足夠，蔬果植物飲也應多補充。阻抗型運動則是增肌最有效的方法，重訓並不是年輕人鍛鍊身材的專利，幾歲開始練都對健康有幫助，建議長者也找專業的健身教練學習或諮詢，散步健走之餘再搭配幾項自己適合的阻抗型，讓運動習慣更完整。

為翻轉熟齡退休族對運動與飲食的偏差觀念及喚起對肌少症的防治意識，千禧之愛健康基金會今年首度邀請陳亮恭醫師、詹鼎正醫師兩位董事擔任活動指導，於11月30日(六)上午舉辦全台首創的肌力檢測暨趣味闖關活動，現場另有6位醫師可立即給予諮詢或提供就醫資訊，以及營養師、健身教練等專業團隊提供增肌飲食與阻抗型運動諮詢及指導。