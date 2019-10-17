搶先看！台北藝博高掛海洋垃圾　首攜公視推藝術節目

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）2019台北藝博會展出橫跨國際各類的當代藝術創作，今年首度和公視合作推出「藝術的推手」系列節目，而展覽成為平台讓藝術家對時下議題各自表述，其中，見台灣藝術家傅慶豊以海洋垃圾製成的裝置藝術高掛場中，呼籲大家重視海洋污染，更多展品將於明（17）日起至21日台北世貿一館登場。

第26屆台北藝術博覽會（Art TAipei）（以下簡稱台北藝博）以「光之再現」為題，延續過往的美好，並繼續積極打造跨域聯盟，今年邀請到來自12國共141家畫廊參展，其中有35間為首度參展。

開幕記者會已於今（17）日於台北世貿一館舉辦，許多亮點展品也十分精彩。記者會上社團法人中華民國畫廊協會理事長鍾經新、文化部政務次長蕭宗煌、貝里斯大使賀黛安（Diane Haylock）、法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）等都出席盛會，現場氣氛熱絡。



記者會上鍾經新（中）、蕭宗煌（左四）與貴賓合影（圖/Lyla Liu）

繼去年難以忽視的英國藝術家Luke Jerram的月球裝置高升在台北藝博會會場上，今年會場上空也出現不明球體漂浮，原來是台灣藝術家傅慶豊的公共藝術裝置Sign Me系列的「平步青雲」及「勇者」，其希望透過行為藝術號招大家愛護環境，探討海洋污染等環境議題。

台北藝博規劃四場特展，包含重點藝術家印裔英籍Anish Kapoor帶來的系列鏡面作品；台師大教授白適銘策劃「越界與混生-後解嚴與台灣當代藝術」特展；東海大學美術系專任助理教授段存真以「光」為出發，為台灣藏家聯誼會展品書寫論述，現場可見裝置、雕塑等作品。

今年除了參展畫廊增加到141家外，社團法人中華民國畫廊協會首度和公視合作，企劃系列電視節目「藝術的推手」，由台灣知名作家劉軒主持，帶大家深入淺出地了解藝術產業。

此外，展期間也舉辦多場藝術論壇、講座等活動，將於明日至21日於台北世貿一館登場，詳情請前往官網及臉書查詢。

逛到腳痠還逛不完？現在讓我們先來看看亮點展品吧！



傅慶豊作品（圖/Lyla Liu）



Anish Kapoor作品（圖/Lyla Liu）



奧佩拉畫廊（圖/Lyla Liu）



黃玉龍作品（圖/Lyla Liu）



深井隆裝置（圖/Lyla Liu）