北富銀台中分行榮登台中藝術亮點 整合藝術資源建構區域文化中心

台北富邦銀行台中分行近日獲選為台中市藝術亮點， 成為當地新興的藝術勝地！今(17)日下午台中分行舉行揭牌儀式 ，由北富銀個金總處長郭倍廷、 台中市政府文化局局長張大春共同揭牌，宣告產、官合作， 攜手建構區域文化中心，這是北富銀首次結合地方政府、基金會、 藝術家等資源，打造藝術特色分行。此外，台中分行這個月與北部、 南部共20家分行連線舉辦「十面買富」戳戳樂活動，即日起至10 /24客戶至指定分行完成指定任務即可試試手氣，有機會把LIN E Points 1010點帶回家！

除了揭牌儀式，台中分行今(17)日下午也舉辦一系列「藝起同樂 Art Together」藝文活動，1樓展出北富銀基金會「 富邦身心障礙才藝獎」繪畫組得獎者施承漢、馬冠晟、 洪啟堯的畫作，2樓展出知名在地藝術家劉素如的油畫，總計10多 幅，劉素如特別親臨會場分享創作理念， 出眾的氣質與談話吸引大批民眾，現場人氣沸騰，熱鬧滾滾。 除了畫展，台中分行亦大力響應台中10月盛事—爵士音樂節， 特別邀請在地爵士樂團live演奏，將輕快的旋律帶入分行， 讓客戶不用人擠人，也能欣賞爵士樂之美。

北富銀個金總處長郭倍廷表示，台中分行附近有柳川水岸步道， 該步道為當地新興的熱門景點，每逢周末假日聚集許多街頭藝人， 藝術氣息濃厚，北富銀將這樣的在地氛圍延伸至台中分行， 不僅設置柳川特色主題牆，客戶一進分行就能感受到柳川之美， 也騰出部分空間供藝文展演，讓客戶辦理金融業務也能欣賞藝術、 陶冶身心。未來台中分行將整合更多藝文單位舉辦展覽或講座， 希望為推動在地藝術文化盡一份心力。

優化在地客戶服務體驗一直是北富銀分行的耕耘重心。台中分行10 月特別連線北部、南部共20家分行一起舉辦「十面買富」 戳戳樂活動，提供在地客戶專屬優惠，客戶只要在10/24前至安 和分行、市府分行、南港分行、景美分行、中和分行、新板分行、 延平分行、城中分行、桃園分行、新竹分行、台中分行、豐原分行、 市政分行、嘉義分行、彰化分行、永康分行、新營分行、左營分行、 港都分行、鳳山分行任一分行，完成指定任務，即可參加戳戳樂， 有機會把LINE Points 1010點、COLD STONE冰淇淋雙人套餐兌換券、85度C雙人午茶即享券等好禮 帶回家，有興趣的客戶可要把握難得的機會，一起與北富銀歡度10 月！