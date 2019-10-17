農再社區增能培訓即將開課，提升社區生產專業能力

新北市政府農業局將於10月24日(四)、10月3 0日(三)和11月7日(四)上午，假新北市綠色生活館辦理為期 2天半的「農村再生社區增能課程」，課程包含有農產品開發加工、 食品加工衛生安全、農村社區遊程安排經驗分享等主題， 期望透過人力增能課程，提升新北市農村人才加工專業知能， 促進社區自主發展特色及產業，名額限40人， 歡迎有興趣的社區成員、青年農民與民眾踴躍報名。

新北市政府農業局針對本次「農村再生社區增能課程」課程， 協同農村再生輔導專家學者前往多個社區訪視， 了解各農村社區尚缺乏二、三級加工品之能力。 根據社區提出的需求，本年度規劃有「農產品開發加工」、「 食品加工衛生安全」、「農村社區遊程安排經驗分享」及「 性別參與社區執行議題」課程。

第一週的開場課程「釀造課程-以社區農產開發加工品項」， 由著有數本釀造書籍的達人徐茂揮老師主講， 引導利用農產品加工開發，增加社區商品多元性；第二週課程「 以性別力改善社區執行力」， 邀請富有社區性平輔導經驗蔣月琴老師與社區進行性別主流對社區公 眾事務的探討；當天下午安排「特色遊程安排—以蓮花園休閒農業區 為例」， 由極富休區輔導師經驗的陳鴻彬老師分享蓮花園休閒農業區遊程規劃 經驗，藉以引導社區自行規劃特色遊程。第三週壓軸課程則是「 食品加工安全與包裝法規」， 邀請經國管理暨健康學院食品保健系蔡政融教授針對社區加工品銷售 通路需符合的食品標示與法規進行說明， 提供社區加工與包裝專業知識，促進社區拓展更多銷售通路。

農業局長李玟表示，新北生產一級農產品如「新北健康三寶」 成果斐然。目前課程目標提升社區二、三級產業能力， 透過實務專家傳授加工開發、衛生安全、遊程規劃等紮實課程， 協助社區找到自身亮點，增加產業收益，強化農村價值。 有關農村再生社區增能課程報名資訊，請洽紫銨整合行銷有限公司， 電話04-22658078 蘇先生。