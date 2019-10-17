教育部海洋教育創新優質團隊選拔 新北4校全數獲獎

甫獲得教育部「108年海洋教育創新教學優質團隊」 的野柳國小、鼻頭國小、三芝國中及新店高中，今(17) 日與新北市海洋教育團隊到新竹市培英國中參與「 全國海洋教育成果觀摩活動」， 現場和全國分享新北海洋教育的特色優質課程。

教育部「108年海洋教育創新教學優質團隊」選拔， 新北市推薦野柳國小、鼻頭國小、三芝國中及新店高中4校參加， 共獲得三個特優、一個優等共4個獎項，新北學校全數獲獎!

位於海洋觀光風景區的鼻頭國小及野柳國小， 推動海洋教育都超過20年，以創新教學雙雙獲得全國特優， 鼻頭國小以純白百合花和白底蟹為課程主角，深耕「點亮鼻頭， 花蟹山海學」特色課程，締造海洋教育白色奇蹟； 野柳國小推動社區總體營造在地漁村文化和地質景觀特色， 讓孩子在家鄉情境中體驗探索， 並運用解說導覽的學習歷程來培訓孩子系統思考和解決問題的能力， 今年度更在海王星碼頭用自製的竹叢礁來復育軟絲， 希望打造野柳為海洋生態教育園區。

新店高中海洋教育資源中心用校訂必修課程「海洋守護行動」 榮獲特優獎項，課程培養高中生運用科技蒐集資訊解決問題， 將想法與理念付諸行動，擬定海洋守護行動企劃書， 學習成果全都成為學生的學習歷程檔案。三芝國中黃中良校長提到， 學校雖然不靠海，但是發展出一整套「海洋闖關王」校外踏查課程， 以七年級學生為實施對象，八年級學生擔任關主，從設計到執行， 教師僅在旁引導、提示重點，完全體現學生「自發、互動、共好」 的素養表現。

教育局工程及環境教育科李幼安科長表示， 因應十二年國教素養導向， 海洋教育必須跨領域結合主題教學來做課程創新， 又海洋教育包含休閒、科技、社會、文化等面向， 已不單是靠海學校的專屬課程， 新北學校都能以在地特色充分展現課程設計及創新經營豐沛的能量與 創意，希望透過這群海洋之子，永續保護我們美麗的海洋。