移民署跨部會行動列車駛入彰化 邀新住民一同踏實築夢

內政部移民署主任秘書林興春16日偕同陸委會法政處副處長何達仁及海基會法律一科科長陳穎慶搭乘「到府關懷宅配愛」行動服務列車，前往彰化縣關懷新住民。當天前往第4屆築夢計畫獲獎者大陸新住民王莉家中觀賞畫作，並瞭解其在臺築夢過程；接下來前往彰化媽祖文化館，與彰化縣新住民發展協會及越南新住民文彩燕等人進行藝術果凍手作體驗。

來自武漢的王莉，結婚來臺已將近20年，大學時期主修美術的她，原懷抱著夢想來臺生活，卻因為一場意外，使得她與學醫的先生雙雙放棄專業，投入家中養雞事業以維持生計。直到多年後，在某個偶然機會下，開始在偏鄉小學指導美術創作，開啟了她的璀璨人生。透過移民署的築夢計畫，她將自己和新二代學生的作品彙集成冊，藉由巡迴畫展方式義賣畫冊，並將義賣所得回饋偏鄉藝術教育。當天帶領林主秘等人欣賞她彩繪創作，讓大家瞭解更多新住民在臺生活適應的歷程。王莉說，十分感謝移民署幫助她圓夢，同時也希望自己能持續用藝術創作激勵學生、培養他們的自信。

來自越南的新住民文彩燕同樣有著積極、不向逆境低頭的精神。彩燕曾因為來臺初期生活適應不良而相當封閉，所以對於同樣身處異鄉的新住民及移工的處境與心聲，她都能感同身受，並且盡己所能全力協助。不僅如此，擅於製作糕點的彩燕，有感於健康及養生的重要，運用天然原料製作3D藝術果凍，並積極在社區及校園進行公益教學，讓平常忙碌於工作、生活的人們，都能藉由投入創作短暫放鬆紓壓。未來，她也期望透過移民署築夢計畫設立一間屬於自己的工作室，幫助更多新住民學習技藝。

活動當天，彩燕引導林主秘體驗手工製作3D藝術果凍，採用火龍果等水果的天然顏色，製作一朵朵鮮艷又生動的花朵造型，現場氣氛熱絡，參與者都非常開心，直呼成品美得讓人捨不得吃。

林主任秘書表示，新住民及二代子女豐富了臺灣的人文資產，是活絡國家發展的重要力量。移民署會持續整合資源和平臺，創造更友善多元的環境，讓新住民安心在臺發展，期盼新住民朋友能持續拓展強韌的生命力，為臺灣帶來更多正面能量。(轉載至新住民全球新聞網)