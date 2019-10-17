【快訊】KMT考紀會決定 開除李正皓與名嘴鄭佩芬黨籍

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國民黨中央考核紀律委員會於今(17)日開會，審議有關總統及立委選舉的違反黨紀案件，通過的案件包括建議開除黨籍案2件、同意恢復黨籍案1件以及駁回2件申訴案件，其中兩件開除黨籍案，對象包括草協聯盟發起人李正皓、和資深媒體人鄭佩芬。

綜合《中時》與《聯合》報導，中央考紀會今上午召開第25屆第七次委員會議，審議有關總統及立委選舉的違反黨紀案件。

考紀會新聞稿指出，李正皓經新北市黨部考紀會建議開除黨籍但｢留校察看｣之建議後，仍繼續以不實言論造謠汙衊國民黨提名總統及立委參選同志。

至於鄭佩芬長年以黨內高層人士自居，卻持續汙衊國民黨，近日更以不實的｢換連3.0｣言論詆毀黨及多位黨內同志。

考紀會做出建議處分案後，將提報中央常會，建請同意開除李正皓及鄭佩芬的黨籍。

中央社報導，除李正皓與鄭佩芬外，在高雄市長韓國瑜確定被國民黨提名參選總統後，包括前高雄縣長楊秋興、國民黨代表敖博勝、國民黨中評委陳宏昌，皆因發表批評韓國瑜的言論，遭到開除黨籍。

對於被開除黨籍，李正皓透過臉書表示，

用莫須有的罪名開除我，能挽救韓國瑜的選情嗎？

他更直指韓國瑜現在就像沒穿衣服的國王，當國王沒穿衣服的難堪事被一個小孩揭開後，惱羞成怒的國王想的竟不是趕緊遮羞，而是選擇懲處說真話的小孩。

李正皓說，

災難不是因為烏鴉叫才來，趕走了烏鴉，災難一樣會到來。

未來，他不會離開藍營的光譜，他始終是中華民國派、始終認為開除他的是國瑜黨，而非國民黨。

至於鄭佩芬在接受媒體訪問時僅表示，她沒有意見，也不會提出申訴。