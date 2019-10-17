南門中繼市場試營運中　消費滿額抽　11月13日正式開幕！

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）北市市場處宣布，南門中繼市場於今（17）日起試營運！除了全面導入行動支付外，試營運期間和11月13日正式開幕日也將推出各式活動，邀請民眾來中繼市場感受不一樣的南門。

南門市場為配合捷運萬大線興建改建，南門市場原址於7日暫停營業，257攤先遷移至南門中繼市場(杭州南路二段55號)，並於今天試營運。上午11時30分於現場發放500份代表圓滿招財的入厝甜湯圓，以及近1000份開市大吉發財金給民眾，希望把這份圓滿、招財之意與民眾一同分享。

針對中繼市場目前狀況，有攤商認為環境乾淨但攤位較小，空調系統噪音過大，且有積水情形，民眾則覺得動線佳。中央社引述台北市市場處長陳庭輝說法，目前看來營運算穩定，過程中會有小瑕疵，會趁試營運逐步改善，11月13日將辦開幕活動，屆時所有問題都會改善完畢。

另外，為讓大家來感受現代化不一樣的南門，中繼市場已全面導入行動支付，民眾自10月17日起至10月25日止於市場內使用信用卡掃碼支付或刷卡結帳，如：信用卡支付、Apple Pay、Taiwan Pay…等，不限結帳金額，憑付款成功畫面或簽單，即可享現場領取洗碗精一瓶，限量300瓶。

台北市市場處表示，10月26日至11月13日將推出為期19天以「傳統之最 南門之味」為主題的南門全館消費滿額抽，並宣告108年11月13日辦理正式開幕活動，並於活動現場抽出市場名攤商品送給民眾及最大市場買菜金1萬元，邀請民眾來中繼市場感受不一樣的南門之味。

南門中繼市場面積約7300多平方公尺，營業項目延續南門市場特色，一樓為生鮮、南北雜貨、服飾與2樓美食廣場，設置汽車停車位106格及機車停車位99格。為方便民眾前往，今天起中正紀念堂2號出口和捷運古亭站（杭州）提供免費接駁車。

屹立近40年的台北南門市場，以販售熟食、南北貨等外省料理為主，為配合捷運萬大線興建改建，南門市場原址於7日暫停營業，257個攤商遷至杭州南路二段55號的中繼市場，預計民國111年10月遷回原址。

即日起中正紀念堂2號出口和捷運古亭站（杭州）提供免費接駁車，每週二至每週日8:00-18:00（每10分鐘一班）。（圖片取自臺北市產業局臉書）