首例！台師大109學年設「性別友善宿舍」 男女同層但不同房

（台灣英文新聞/社會組 報導）台灣師範大學(台師大)今（17)日表示，為建構友善校園，總務會議已決議於公館校區的學七舍，設置性別友善住宿樓層，規劃「男女同層不同房」。預計109學年度起實施，將成為國內大學校園首例。

台師大今天發布新聞稿指出，國外知名大學的宿舍早已實施「男女分房但住同一層」，而國內大專院校的學生宿舍常依生理性別分成男宿與女宿，近年來有學生建議推動性別友善宿舍，現在已有大學出現男女「同棟不同層」的學生宿舍。

中央社引述台灣師範大學總務長米泓生表示，去年學生會提議、經學校性平會通過後，由總務處負責評估和推動性別友善宿舍，考量要一步到位不容易，因此從「性別友善樓層」開始推動，讓學生在性平教育有更多學習和進步空間，並規劃原本就是男女同棟不同層的公館校區學七舍先試辦。

米泓生進一步說明，考量搭乘電梯或走樓梯均可快速到達2樓，無須經過其他男生樓層，因此接受學生建議，選定2樓實施；目前該樓層是大學部樓層，共有88個床位，房間格局為4人套房，浴室、廁所及洗手台均可獨立使用。

台師大表示，總務處已多次向住宿生、宿委會、學生會及全校師生溝通，學生會也於10月9日舉行友善住宿說明會，瞭解各方意見，總務會議於10月16日提案討論性別友善住宿樓層，獲多數委員支持，最後通過提案，預計109學年度（109年8月）起實施。

根據總務處初步規劃配套，性別友善住宿樓層開放男女生住宿於同一樓層，但宿舍寢室內維持單一法定性別；性平友善樓層將嚴謹管制電梯分流，住宿該樓層者統一使用男性樓層電梯，女性樓層（7至12樓）電梯使用者皆為女性，並可依需求加裝安全門刷卡管制。

另外，學校也會公布申請時的相關注意事項及會客規定，例如在公共空間要注意服裝儀容等，而性別友善樓層會是獨立申請的選項，學生在瞭解住宿相關規定後，可依個人意願決定是否申請，並繳交紙本入住同意書。