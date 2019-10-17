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韓國瑜允廢「一例一休」？ 蘇揆：他在高雄開很多支票都跳票

蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄表示，要韓國瑜先弄清楚再來說。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/10/17 14:15
行政院發言人Kolas Yotaka說，政院很難對即興式的說法，有任何評論。中央社檔案照片

行政院發言人Kolas Yotaka說，政院很難對即興式的說法，有任何評論。中央社檔案照片

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜昨(16)日在小琉球與民眾對談時，有人說要廢掉一例一休，韓國瑜也承諾「他會來處理」。

對此東森新聞雲引述蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄表示，要韓國瑜先弄清楚再來說。

阮昭雄批評，「韓國瑜指的是廢除勞工現在的周休二日嗎？建議把相關政策弄清楚再來討論」。他反問韓國瑜，「他現在放長假卻主張廢除周休二日？」

此外，行政院長蘇貞昌今（17）日出席林口新創園啟動儀式前受訪表示，「一例一休」施行後，各種需要再改進的地方會大幅改進，但並非像韓國瑜這樣隨機喊喊，更不是一個總統候選人到每個縣市都喊著要蓋機場、辦賽車，他在高雄已經開了很多支票都跳票，「我相信全國同胞都看得清清楚楚」。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）則說，政院很難對這些即興式的說法，有任何評論。

而韓國瑜的國政顧問團總召張善政今天則表示，將提出勞動政策，重新檢討「一例一休」，落實勞工周休二日的目標。其中包括：

1. 對現行「一例一休」政策，進行法律衝擊評估。

2. 未來將透過行政院下勞資政策委員會的設計，進行社會對話，在企業經營彈性與勞工就業安定間求取平衡。

3. 國政顧問團勞動組合所擬的政策草案中，已針對解決企業彈性和勞工工時過長問題，提出相關因應政策。
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