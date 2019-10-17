雲門、陶身體挑戰舒適圈　林懷民退休前舞出寧靜

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）林懷民退休前夕最後策劃的演出「雲門舞集 陶身體劇場」，將於今（17）日起於台北國家兩廳院登場，兩廳院表示，票券已經售光，下週將至台中國家歌劇院巡演。

剛以作品《關於島嶼》獲選英國衛報「21世紀頂尖20舞作」的林懷民，今年年底退休前最後策劃的節目「雲門舞集 陶身體劇場」將呈現三檔節目，包含雲門下任藝術總監鄭宗龍到北京為陶身體編創《乘法》，陶冶到淡水為雲門編《12》，還有林懷民為即將退休的雲門資深舞者編作《秋水》。



左起：陶冶、鄭宗龍、林懷民聯手推出鉅作（攝影/劉振祥）

陶身體劇場創團藝術總監陶冶曾應來台演出，和鄭宗龍聊天時，突發奇想，邀請鄭宗龍為陶身體編舞，於是兩大編舞家開啟互換舞者演出的想法。

林懷民認為，這項合作可以打破既定的舒適區，新舞者新空間可以找到新的成長，就推動了雲門空前大製作：兩團人馬加起來一共50人。

兩廳院發布新聞稿指出，陶冶的作品不說故事，以純淨的動作，極簡的舞台，與觀眾對話，舞作就以舞者人數為題目，這次為12位雲門舞者編創的作品就叫《12》。

陶冶表示，《12》的靈感來自他在瑞典山頭看到的急速流動的雲。急速，但舞者不急走狂奔，卻是以圓的律動連爬帶滾，迴旋不已，起立只是為了再墜地。

《乘法》排練期間，鄭宗龍與陶身體舞者朝夕共處，他深度挖掘舞者內在的能量，激發出極緻的狂野，陶身體舞者說，「從他的身上與作品上感覺到人間煙火味兒。」

相對於兩位中生代編舞家雲彩奔流，林懷民的第89個作品《秋水》是齣寧靜的舞。林懷民提及，他在京都的修學院離宮看到一條小河，秋水安靜的流，上面浮著紅色的葉子。回來後，他請攝影家張皓然到京都取景，舞作透過投影，創造出流水潺潺的天地，舞者緩步徘徊，擰身延展，美得令人屏息悸動。

這將是雲門資深舞者周章佞、黃珮華、黃媺雅、楊儀君、蘇依屏最後一次與林懷民合作。演完《秋水》，她們都要離開雲門舞台了，然而，與過去舞作不同，五位舞者整齣舞作都在台上。

「雲門舞集 陶身體劇場」將於今日至20日台北國家兩廳院國家戲劇院演出，26日及27日於台中國家歌劇院大劇院登場。



《12》（攝影/張勝坤）



《秋水》（攝影/劉振祥）