台灣藝術家獲首屆「劉國松水墨獎」　香港藝博會2020擴至台北

（台灣英文新聞/劉怡均 香港採訪報導）香港典亞藝博 (Fine Art Asia)及水墨藝博 (Ink Asia)展出國際藝廊的系列傑出古董、藝術及水墨作品，台灣則有三家藝術空間代表參加，其中，台灣藝術家吳季璁榮獲首屆「劉國松水墨藝術大獎」，為期5天的展覽共吸引15,000萬人參加。

2019典亞藝博及水墨藝博展出萬件精美的藝術品，總值高達港幣40億元。此次，台灣的YAH藝術空間、大象藝術空間（以下簡稱大象）以及宛儒畫廊皆應邀前往展出，帶來精緻工藝品，畫家宋璽德、劉紹強、連建興、陶文岳等的當代水墨創作，橫跨各類風格。

主辦單位表示，貴賓預展獲得空前的成功，共吸引逾5,000貴賓到場參觀，當中包括來自世界各地的領先藝術商、收藏家、策展人及藝術愛好者，一如以往，典亞藝博與水墨藝博於香港十月份的藝術旺季與蘇富比及中國嘉德拍賣同場舉行。



英國畫廊Michael Goedhuis Gallery（圖/Lyla Liu）

捷報！台灣當代水墨藝術家吳季璁獲頒首屆「劉國松水墨藝術大獎」，此獎項由香港水墨會與劉國松文獻庫共同舉辦，獎金高達10萬港元。評審團表示，吳季璁勇於使用創新媒材挑戰傳統水墨表現形式，並且兼具美感及深度。

大象藝術空間負責人鍾經新，同時也為社團法人中華民國畫廊協會理事長，這次於香港展出台灣、新加坡及中國共四位藝術家作品，分別為王紹強、宋璽德、劉金桔、陳念慈，畫風都較為乾淨純粹。

鍾經新接受台灣英文新聞訪問時介紹藝術家畫作，宋璽德使用鋼鐵詮釋自然山水；劉金桔的複合媒材創作可見繪畫筆觸模擬篆刻；使用細筆作畫的陳念慈很特別，在作畫前都會先靜心，像一個儀式，而他選擇旅居花蓮，因為不想被外界干擾；最後，今年開始合作的廣東美術館館長王紹強，他使用座標詮釋人在宇宙定位，而位於公共藝術區的作品則使用明滅光點象徵人類的追尋。

另外，宛儒畫廊表示，這次展出四位藝術家創作，包含陶文岳創作可見悠遊在山水冥想禪味中，穿梭於抽象時空的意趣氛圍；連建興的水墨接續其魔幻寫實意識，呈現古今的沈思對辯；謝宛儒即興式揮灑表現的抽象水墨線條，則自由大膽收放自如；紀冠地創作的山水椅子構成，試圖勾勒出不落俗套的當代水墨視覺意象。

香港兩大藝博會已落幕，明（2020）年更將擴大於台北華山舉行，緊接著2019台北藝術博覽會將於明（18）日展開，今年以「光之再現」為題，聚集全球141家畫廊展出，將於台北世貿一館登場至21日止。



香港藝博會創辦人黑國強於預展記者會中介紹藝術家（圖/Lyla Liu）



台灣YAH藝術空間（圖/Lyla Liu）



藝術家親自示範音階設計藝術品（圖/Lyla Liu）