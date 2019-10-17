岑子杰遇襲送醫　香港民陣: 暴徒企圖製造寒蟬效應

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）香港泛民組織「民間人權陣線」（簡稱民陣)召集人岑子杰昨(16)日晚在九龍旺角遇襲受傷，民陣向媒體表示，岑子杰已完成急救，情況穩定，但仍需留院觀察。

岑子杰臉書今(17)日最新PO文稱

我會盡快康復，然後繼續堅持五大訴求的目標，堅持和理非的信念！ 請警方幫忙找出幕後真兇，這是警隊的職責！但還是感謝這次警方迅速到場！

據悉岑子杰（ Jimmy Sham) 昨晚前往民陣大會期間，在旺角雅蘭街被多名疑似是南亞裔人士用鐵鎚襲擊後腦，受傷倒地。行凶者其後迅速逃走。

中央社引述港媒報導，行凶者有4至5人，目前不知遇襲原因。民主黨立法會議員林卓廷對此表示憤怒，強烈譴責行凶者的暴行。

民陣事後發表聲明強烈譴責凶徒行為，並認為事件難免令人聯想到是為散布政治恐慌，製造寒蟬效應。

林卓廷對媒體表示，有關襲擊行為明顯「出於政治動機」，意圖威脅「反送中」運動組織者；他並強烈批評警方「無力或無意保護民主派人士」，導致多起襲擊案件發生。

民主建港協進聯盟的立法會議員蔣麗芸也強烈譴責暴力，表示就算意見不同也不可訴諸暴力；她強烈譴責施暴者，促請警方深入調查，盡快緝拿並嚴懲行凶者。

岑子杰臉書昨深夜有人替他更新情況稱，他剛做完X光檢查，醫生證實腦部和骨頭部分暫時無大礙，送上病房時是清醒的，但需要留院繼續接受治療。岑子杰表示感謝大家關心，請大家不用前往醫院，以免太多人會阻礙醫護人員工作。

圖/岑子杰臉書