菲律賓民答那峨規模6.4強震　已知2死20餘傷

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）菲律賓南部民答那峨島昨（16)日晚間發生規模6.4強震（也有報導稱6.3)，已知造成2人死亡，至少20多人受傷。

中央社引述ABS-CBN新聞網報導，根據菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）資訊，地震於昨晚7時37分發生在民答那峨島北可塔巴托省（North Cotabato）杜路南鎮（Tulunan）東南方約22公里處，震源深度僅15公里，附近省份都感受到震波。

菲律賓火山暨地震研究所表示，這起地震沒有海嘯風險。美國地質研究所測得地震規模為6.4。

杜路南鎮鎮長林邦岡（Reuel Limbungan）說，根據接獲的報告，在杜路南鎮有2人受傷，鄰近的馬吉丹奧省（Maguindanao）達杜巴格拉斯鎮（Datu Paglas）一名7歲女童因牆壁倒塌受傷，被送到杜路南鎮一家醫院，但不治身亡。

另外，南納卯省（Davao del Sur）麥格塞塞鎮（Magsaysay）新聞官員艾拉達（Anthony Allada）表示，據報有一名5歲男童因地震喪生。

麥格塞塞鎮地方官員說，超過20人在地震中受傷。

艾拉達表示，麥格塞塞鎮大部分房舍「全毀」，許多傷者被家中掉落物品擊中，其中一人傷勢嚴重。