菲律賓民答那峨規模6.4強震　已知2死20餘傷

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)菲律賓南部民答那峨島昨(16)日晚間發生規模6.4強震(也有報導稱6.3),已知造成2人死亡,至少20多人受傷。

中央社引述ABS-CBN新聞網報導,根據菲律賓火山暨地震研究所(Phivolcs)資訊,地震於昨晚7時37分發生在民答那峨島北可塔巴托省(North Cotabato)杜路南鎮(Tulunan)東南方約22公里處,震源深度僅15公里,附近省份都感受到震波。

菲律賓火山暨地震研究所表示,這起地震沒有海嘯風險。美國地質研究所測得地震規模為6.4。

杜路南鎮鎮長林邦岡(Reuel Limbungan)說,根據接獲的報告,在杜路南鎮有2人受傷,鄰近的馬吉丹奧省(Maguindanao)達杜巴格拉斯鎮(Datu Paglas)一名7歲女童因牆壁倒塌受傷,被送到杜路南鎮一家醫院,但不治身亡。

另外,南納卯省(Davao del Sur)麥格塞塞鎮(Magsaysay)新聞官員艾拉達(Anthony Allada)表示,據報有一名5歲男童因地震喪生。

麥格塞塞鎮地方官員說,超過20人在地震中受傷。

艾拉達表示,麥格塞塞鎮大部分房舍「全毀」,許多傷者被家中掉落物品擊中,其中一人傷勢嚴重。

LOOK | A building at the Catholic-run Cor Jesu College in Digos, Davao del Sur sustained major damage, while parked motorcycles tipped in the aftermath of the 6.3 magnitude #earthquake that jolted various parts of Mindanao Wednesday evening. | Contributed photo by Sam Joel Nang pic.twitter.com/c6t9qffS9I