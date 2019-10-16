手搖飲啟動「鮮果2.0」　號召消費者支持好農傳承

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）不同於一般使用果醬的手搖飲，大苑子堅持使用由產地直送的當令頂級鮮果，日前更翻玩創意推出「鮮果2.0」繽紛鮮果咖啡系列，顛覆傳統水果茶、風味咖啡加果醬，以特調冷萃咖啡為基底將鮮果飲帶到新的口感層次，再創飲品時尚新潮流。

大苑子董事長邱瑞堂分析，鮮果結合咖啡則已邁入「鮮果2.0」時代；有別於市面上風味咖啡加果醬，使用整顆「鮮果」製作，將水果反客為主，讓咖啡成為替鮮果畫龍點睛的基底，呈現果感時尚，口齒留香，喝得到果肉、果實，希望顛覆消費者對鮮果咖啡的想像。

鮮果咖啡現有柳橙、檸檬、葡萄柚及繽紛水果四種風味，大苑子從開始研發，就是依據適合鮮果風味的需求，找出全球五大阿拉比卡精品豆的特色產區，取其各自特殊風味作層次調配出適合鮮果的咖啡基底。

大苑子使用的鮮果中，需通過『產銷履歷認證』及SGS農藥殘留檢測，才會上市販售。

每年採購台灣鮮果高達5000多噸的大苑子，是連鎖飲品業者最大，也是唯一擁有完整一條龍生產線的。深耕產地十年，從尋覓好農、產銷履歷鮮果，每批都經過農藥及品質檢測。

更斥資兩億建構完整的資訊物流中心，充分掌握果物產量、熟度規格、入倉檢測、更備有農檢室及多位合格檢驗人員，處理配貨流程，相當嚴謹有效率。

同時，為追求「新鮮」美味就在你身邊，更執行「今日採、明日用」，將昨日樹上的水果，今天製成鮮美果汁送到消費者手中。

出身農家的邱瑞堂，希望將大苑子建構成為「好農與消費者」的平台，號召更多人加入「支持好農，實現苑望」！ 他認為：「農業不是一代人的事，要找出更多好農傳承，對土地付出關懷。」唯有透過更大的穩定採購量，扶持農民改善生活，願意用心種植，提升品質，產地復興，鼓勵更多年輕人投入農業，歷年來支持1600多個台灣果農。