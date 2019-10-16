藍正龍第一次！唐寶寶「傻傻愛」郭書瑤　傳男主角耍大牌

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）溫馨動人的國片《傻傻愛你，傻傻愛我》由藍正龍執導，找來「通靈少女」郭書瑤擔綱女主角，並從唐寶寶視角講述關於親情、友情及愛情的感人故事，將受邀前往愛沙尼亞電影節放映，並將於11月1日全台上映。

《傻傻愛你，傻傻愛我》由金鐘視帝藍正龍擔任導演，從喜憨兒的視角看世界，，他特別請到好朋友也是金鐘獎最佳編劇徐譽庭打造劇本，更邀請金獎演員恬妞、郭書瑤、陳竹昇等共同演出。

電影公司發布新聞稿表示，《傻傻愛你，傻傻愛我》故事描述喜憨少年小維（蔡佳宏飾）意外在海邊邂逅援交少女（郭書瑤飾），兩人發展出一段真摰又特別的情誼，也改變了小維一家人的生活，而藍正龍則扮演繪本插畫家。



郭書瑤（左）飾演由蔡佳宏演出的喜憨少年（右）在海邊邂逅的援交妹（圖/電影公司）

首次執導的藍正龍因為《波麗士大人》認識唐寶寶，進而有想把唐寶寶的故事拍成電影的念頭。藍正龍表示，除了想讓更多人看到他們單純可愛的一面，更是想引起社會的關注，希望大家能夠多多關心唐寶寶的家庭。

藍正龍說：「我們一般人可能覺得喜憨兒們是弱勢，但真的不必同情他們，真的去了解他們就可以了，像蔡佳宏就非常認真，可以把事情做得很好。」

藍正龍提及，第一次當導演就遇到男主角「耍大牌」，因為蔡佳宏每次拍片都要睡午覺，讓他感到無奈卻又羨慕。

郭書瑤表示，在電影中會有突破尺度的演出，是他拍片以來尺度最大的一次，但是在導演溫柔又細心的帶領之下，讓他很有安全感。他也透露，全劇組因為唐寶寶的加入而充滿了耐心和愛心，和一般劇組的狀況很不一樣。

郭書瑤提到，當初只是覺得劇本很好，沒想到演出後，了解了喜憨兒們反而改變了自己的生命。

電影公司透露，近來《傻傻愛你，傻傻愛我》獲得二級影展愛沙尼亞電影節的青睞，即將前往位於波羅地海的國家放映。此外，該電影已在台北電影節、桃園電影節放映，有趣又溫暖的情節大獲好評，也將於本週末前往高雄電影節放映。



電影預告（影/Youtube）