「憶」起希爾頓 1週年慶 帶你穿越前世今生

2019年適逢希爾頓品牌百年華誕及台北新板希爾頓週年慶，精心設計「 100+1 憶起希爾頓」活動。台灣旅客及國際旅客可透過住宿、餐飲體驗、服務、設計氛圍和酒店布置，探索新板希爾頓的前世今生。

時隔15年希爾頓重返台灣，坐落在新板特區，秉持著待客之道的服務熱誠、回饋社會的精神及結合在地藝術設計，吸引旅客前來新北市了解這片新興商業區。首次週年慶將於 2019年10月12日至2019年11月30日起，住宿、餐飲優惠最高49折起，讓旅客與我們同歡，並迎接下一個「希」式榮耀年代。

台北新板希爾頓酒店座落在新北市蛋黃區，斜對角即是五鐵共構板橋站，不論是要搭乘高鐵往返南北、火車造訪全台灣、捷運在地旅遊，亦或是轉戰到下一個國家持續旅程，皆是相當便利。鄰近新興大型都會區，同時也與深具在地人文的府中商圈僅距離600公尺，可近距離感受到城市間新舊交替的反差融合，並連結觀光景點和在地人文的全方位酒店。

回顧過往一年重新回歸的歷程，台北新板希爾頓特別全台搜集15年前台北希爾頓歷史照片，將舊樣貌與新面孔的希爾頓透過影像方式呈現，彷彿走進時光長廊，共同欣賞往日榮光。即日起至2019年11月30日止，全房型連住2晚，除享有9折優惠，更能獲得主廚星級雙人下午茶一份，讓你在全新樣貌希爾頓酒店裡品嚐甜蜜，還能回憶過往美好時光。

感謝旅客們對台北新板希爾頓的支持，「青雅中餐廳」將在10月份推出新品菜色供饕客們享用，並在週年慶期間提供特色前菜加1元多一件的優惠，讓消費者可以在品嚐正餐前，先以多樣化的前菜來開胃。特色前菜包含「紅油百頁豆腐」、「蜜釀無花果」、「蔥油芋頭」、「百香洋地瓜」，每款皆有各自獨特風味，挑起你對正餐的慾望。

而強調嚴選新鮮食材、製作異國美食的全日餐廳-悅·市集，則是響應啤酒節，推出特定啤酒品項加1元多１件，讓前來用餐的消費者，美食配佳餚，用餐真正到味；挑高三層的大廳酒吧逸廊，是消費者進入酒店的第一印象，除了一流的調酒及餐點，更因有英國籍主廚Robert Hope的加持，每季推出正統英式下午茶，擁有滿滿的好評。為響應本次週年慶活動，推出點用咖啡或茶加購101元，即可擁有主廚特製星級小蛋糕1份，想品嚐「希」式甜蜜就趁現在。

新板希爾頓1周年慶適逢希爾頓榮譽客會2019 年 Q3 積分獎勵活動-「倍力促銷」，只要在活動期間內(2019年9月9日至2020年1月5日)至指定網址註冊，每次住宿均可賺取雙倍積分。希爾頓榮譽客會是針對希爾頓全球旗下十七大卓越酒店品牌的客戶忠誠度計畫，當您透過希爾頓直接預訂，希爾頓榮譽客會將為您的每次住宿累積積分，榮譽客會會員可利用積分在任意時間、任意地點兌換任意客房，及可享用酒店內的禮遇及優惠。