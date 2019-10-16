美麗信花園酒店-雨林餐廳 　童趣搞怪˙近二萬元大獎免費吃

一年一度的萬聖節是各方鬼怪齊聚歡慶的特別日子，美麗信邀請用餐貴賓穿著奇裝異服來用餐，與我們一同共度搗蛋有理，妝扮搞怪的歡樂萬聖節！

美麗信花園酒店-雨林繽紛百匯自助餐於10月26日(六)及10月27日(日)推出【童趣搞怪˙近二萬元大獎免費吃】活動，成人用餐原價每位NT$980+10%、六歲至十二歲孩童用餐每位NT$550+10%；活動期間凡12歲以下孩童參加變裝造型比賽，全桌可享85折餐飲優惠。

此外，參賽孩童與美麗信特製萬聖節活動版合影並上傳至官方臉書特定貼文下方留言處，獲得最高按讚人數孩童活動照片，即可獨得雨林繽紛百匯自助餐免費吃30次(價值NT$18,150)、第二高者可免費用餐20次(價值NT$12,100)、按讚第三高者享免費用餐10次(價值NT$6,050)，得獎名次及獎項確認將於10月31日(四)下午15:00於官方臉書公佈；難得一見的童趣假鬼假怪變裝活動，優惠餐飲及免費大獎就等嘉賓與我們放肆歡慶共度鬼節。

此外，10月31日(四)雨林餐廳推出【萬聖節變裝好禮遇】活動，平日午間成人每位NT$780+10%、晚間成人每位NT$880+10%；六歲至十二歲孩童每位NT$550+10%；活動當天只要同桌有人穿著萬聖節相關變裝主題者，全桌也享85折優惠，歡樂搞怪的萬聖節，讓我們以鬼怪造型享餐飲優惠並為年底的跨年派對強烈暖身一下吧！

美麗信花園酒店一樓雨林餐廳，主廚以義式料理為基底，將各式海陸佳餚烹調出義大利家鄉味，現場更有手抓海鮮桶現煮區，將最鮮甜海味帶給喜愛鮮滋味的嘉賓，海鮮桶內容計有:鮮甜白蝦、紐西蘭淡菜，澎湖鮮味小管、肉彈花蟹、肥美扇貝、竹蛤及鮮味十足魷魚圈，並加入玉米、花椰菜、香菇等蔬菜點綴，多樣化海鮮搭配上四種主廚特調醬汁，有四款醬汁讓您選，每款醬汁香濃可口，以手抓的豪氣吃法，絕對讓人允指回味大呼過癮！ 此外，中西式繽紛主食熱菜及開胃冷盤、鮮蔬沙拉吧、精選湯品等及義國當地各式鮮味佳餚，還有時令鮮果、西班牙La Menorquina冰淇淋、多款手工甜點、現榨蔬果汁、生啤酒、飲品、咖啡及茶等。