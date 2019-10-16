醫：骨鬆患者一旦骨折　死亡率恐高於癌症和三高

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）85歲陳婆婆相當注重身體健康，也有規律的運動習慣，包含氣功和跳舞，還得過舞蹈比賽冠軍；但近來卻經常無故跌倒，經骨密度檢測後竟是高風險族群。骨質疏鬆症學會理事長林高田醫師表示，高齡化社會骨質疏鬆症是一個日益嚴重的全球性問題，患者一旦骨折危及生命的程度恐甚於三高或癌症。

聯合國預估亞洲地區至2050年，將會有13億超過60歲以上的人口，其中25%為80歲以上，可見骨鬆防治工作刻不容緩。據統計，骨質疏鬆因為沒有症狀，導致近八成患者直到骨折後，才發現自己有骨質疏鬆症的情況，使得疾病預防工作難度更高。

林高田理事長提醒：「若50歲後發生骨折、出現身高縮水超過4公分、站直時後腦勺與牆距離超過6公分、肋骨下緣與骨盆之間小於一指幅寬或2公分，就可能懷疑是骨鬆骨折所造成的。」

根據世界衛生組織(WHO)報告，台灣髖關節骨折每年近2萬例，發生率高居亞洲第一，5年死亡率高達5成，嚴重性甚至超越大部分癌症。除了年齡、性別、家族史外，頻繁跌倒更是提高骨鬆骨折風險的危險因素之一！

老年人步態異常不僅受到年齡增長而有所影響，也與本身肌力、反應能力大不如前，或是其他潛在疾病有關而不容忽視。骨質疏鬆症學會陳崇桓秘書長表示：「隨著年齡增長，長輩可能感到舉步維艱、腳抬不高、步態緩慢及不穩，就容易發生跌倒。