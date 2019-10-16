花車靜態展 吳氏深「拼」出堅毅人生

自由廣場於10月10日起為期10天舉辦「10x10玩臺北-國慶花車嘉年華」花車靜態展示，移民署在展示期間(12、13、19、20日)安排4場「多元文化藝術DIY」活動。

首場是越南手作拼布DIY體驗攤位，攤主是越南新住民吳氏深，她開設的「杰妍拼布手作坊」是以她的2個罕病兒所命名，因為必須在家照顧罕病兒，吳氏深無法外出工作，但不被命運擊到的她，選擇不靠社會捐助救濟，而是靠學習拼布及服裝設計，在家製作拼布包販售自立自強，結合越南文化和拼布藝術，拼出人生的新藍圖，展現出越南女性堅毅不拔、不屈不撓的精神，因為手藝精巧，拼布包受到歡迎，更獲得「新住民女性創業加速器計畫」優等獎肯定。

吳女手作的越南傳統服飾鑰匙圈，以拼布呈現越南服飾的紋理和細節，還有手作的拼布背包及零錢包，有傳統圖騰也有可愛卡通圖案，現場體驗民眾踴躍，對於製作專屬自己的拼布包都表示有趣又實用。有興趣的民眾可以搜尋臉書社群帳號「杰妍拼布手作坊-吳氏深拼布作品集」獲得更多資訊。

19日及20日分別還有「彩繪印尼日惹面具」及「手作傳統越南燈籠」等活動，印尼日惹面具來自印尼中部小城日惹，木雕加彩的面具為傳統面具舞和皮影戲的重要裝飾，越南傳統燈籠為越南中秋節的傳統技藝，星形燈籠裡的燭光象徵著希望，民眾可到場DIY各種不同的多元文化手作藝品，週末假期歡迎民眾闔家前往同樂。

(轉載至新住民全球新聞網)