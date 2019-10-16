雲林地檢署與移民署啟動反賄列車 宣導反賄不「移」餘力

「檢舉賄選，人人有責」！為因應明(109)年元月舉辦的總統、副總統及立法委員選舉的到來，雲林地檢署今(16)日於虎尾鎮公所舉辦反賄列車首航啟動記者會，現場除了中文版本的反賄文宣外，移民署南區事務大隊雲林縣服務站特別準備了印尼語與越南語的版本，讓新住民朋友也能夠瞭解臺灣民主，共同反賄選。

隨著社會多元化，越來越多選舉買賣票的花招層出不窮，為了避免民眾因不了解法令而涉入賄選，雲林地檢署特別舉辦了多場反賄選宣講活動，目的是為了讓更多的民眾了解，賄選並不是僅僅單純買票賣票，其他像是走路工、贊助活動、招待旅遊餐飲等等的方式，皆有可能是賄選的態樣，民眾不可不慎！為了讓新住民朋友能打破語言的隔閡，深入了解反賄選的法律規定，雲林縣服務站特別邀請了兩位印尼籍及越南籍的通譯到場協助翻譯，同時也貼心印製了印尼語與越南語的海報及文宣，清楚載明了賄選的常見手法以及檢舉獎金的額度，希望來到這片土地的新住民朋友，也能夠一同反賄，推動「乾淨選舉」。

「原來贈送的小家電也不能隨便拿！」「鄰居揪團的臺北一日遊原來也是不能隨便參加的！」經過雲林地檢署的詳細說明，在場的新住民反應熱絡，也紛紛提出了自己的看法與討論。「能夠用自己的語言了解臺灣的法令真的更加清楚，以後也會小心，不要隨便收受別人的禮物或是招待。」，來臺已經超過十年的新住民「小草」也與大家分享自己的看法。

雲林縣服務站主任黃玟晸表示，移民署致力於幫助新住民在各方面融入在臺生活，這次雲林地檢署所舉辦的一系列反賄選宣導活動，對新住民來說是一個很好的學習機會。因此雲林縣服務站特別準備印、越版本的文宣且請來通譯，希望新住民能夠透過自己熟悉的文字、語言更加理解相關規定，也提醒家人朋友，如有發現賄選行為，立即撥打雲林縣服務站檢舉專線05-5345971，共同維護臺灣民主法治的核心價值。(轉載至新住民全球新聞網)