捷運直達兩廳院將成真　多功能地下廊道具設計感

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）捷運直達兩廳院不是夢！捷運連通兩廳院工程將重啟，一但啟動後，即可從捷運中正紀念堂站五號出口內直達兩廳院地下停車場，接著跟著指標導引進入國家音樂廳或是戲劇廳，預計將於2026年完工。

戲迷、樂迷們！是否煩惱每次盛裝看戲去，總要風吹日曬一大段才到得了兩廳院？目前院方將推動修建地下通道計畫，不只可以從捷運站直達院內，也不用在藝文廣場上奔走，而改走舒適的地下廊道，途中還可以喝一杯咖啡或看一本好書調整心情，隨後前往享受一齣演奏會或是戲劇。

台北國家兩廳院藝術總監劉怡汝接受台灣英文新聞專訪時表示，在行政院、文化部等大力支持下，捷運連通兩廳院工程現階段已有大方向，預計明年著手細部設計，並將於2022年啟動施工，預估將花上四年時間修建，目前行政院核定經費為四億。

劉怡汝表示，多年前捷運蓋好時已有預留地下通道出入口，但礙於當時工程技術，並怕捷運通過聲音影響兩廳院表演，工程因而停滯多年，現在將於中正紀念堂站內開通入口，並使用廢棄車道打造設計感長廊通道，於途中規劃圖書館、咖啡廳、排練室等多功能場域。

劉怡汝提及，工程之所以需要耗費四年之久，原因在於除了開通捷運地下通道，也將重整兩廳院週邊環境，包含自由廣場牌樓下場域、生活廣場、週邊林地等，將增設坡道、照明等設備，大幅提高安全性及便利性，盼打造讓大家願意多停留的地方。



不需要出捷運站即可進入聯通的地下廊道（示意圖/兩廳院）



地下廊道將半採自然光（示意圖/兩廳院）



地下廊道不只通道兩廳院，也通往中正紀念堂內（示意圖/兩廳院）