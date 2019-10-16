美通過港人權法　中國怒斥美方罔顧事實　將堅決反制

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）美國聯邦眾議院美東時間15日通過4項法案與決議案，其中3項與香港相關，另一項則讚揚加拿大政府啟動對華為財務長孟晚舟的引渡程序。對此，中國外交部今天（16日）表示，強烈憤慨和堅決反對，並怒斥勿干涉中國內政。

聯邦眾議院一致通過《2019年香港人權與民主法案》、《保護香港法案》與《與香港站在一起》決議案，以及一項與孟晚舟案相關的決議案。眾議院議長裴洛西表示，美國與香港人民團結一致，如果美國因為商業利益而沒有在中國爭取人權，那麼我們將失去所有道德權威以爭取世界上任何地方的人權。

中國外交部回應，當前香港面臨的根本不是所謂人權和民主問題，而是盡快止暴制亂、恢復秩序、維護法治的問題，奉勸美方認清形勢，懸崖勒馬，立即停止推動審議有關涉港法案，立即停止插手香港事務、干涉中國內政

中國外交部說，美國國會眾議院罔顧事實、顛倒黑白，把肆意縱火、打砸商舖、暴力襲警等嚴重犯罪稱之為人權和民主問題，是赤裸裸的雙重標準，充分暴露了美方一些人在人權、民主問題上的極端虛偽和破壞香港繁榮穩定、牽制中國發展的險惡用心。

中國外交部表示，美國在香港也有重要利益。如有關法案最終通過成法，不僅將損害中方利益，損害中美關係，也將嚴重損害美國自身利益。對於美方的錯誤決定，中方必將採取有力措施堅決反制，堅定維護自身主權、安全、發展利益。