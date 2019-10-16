聖露西亞慶獨立音樂會　露藝術家重現國慶遊行

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）適逢加勒比海友邦聖露西亞獨立40週年，聖露西亞駐台大使館舉辦音樂會慶祝，由台灣、聖露西亞的藝術家帶來音樂、舞蹈等多元表演，盼藉此替兩國友誼增添新的發展可能。

中央社報導，聖露西亞於1979年2月22日宣布脫離英國獨立，今年滿40週年。聖露西亞駐台大使館今（15）晚在實踐大學台北校區舉辦音樂會，由來自台灣、聖露西亞的藝術家演出，作為露國獨立40週年的系列慶祝之一。

聖露西亞駐台大使勞倫特（Edwin Laurent）致詞時表示，聖露西亞與台灣長期合作關係良好，共同致力促進兩國利益，今晚活動也展現兩國堅定情誼。台灣一直是協助聖露西亞發展的夥伴，聖露西亞也在國際舞台上持續替台灣發聲。

他說，兩國官方交流非常熱絡，但同時人民與人民之間互動也須持續加強；今晚是聖露西亞首次在台灣舉辦這樣的音樂會，希望替兩國友誼增添新的發展可能。

代表政府出席的外交部常務次長曹立傑表示，聖露西亞與台灣雙邊關係親近且融洽，文化交流更加強台露邦誼篤睦與相互理解，相信透過今天的活動將會催化更多藝術相關的文化交流。

音樂會由台北愛樂弦樂四重奏帶來開場表演，接著是「丞舞製作團隊」（B.Dance）的現代舞表演。另有加勒比海知名古典爵士樂手辛克森（Boo Hinkson）帶來演出。

特別的是，聖露西亞的嘉年華舞團Tribe of Twel也在實踐大學的校園重現日前在雙十國慶遊行的表演，講述聖露西亞建立家園的故事，吸引許多學生停留觀賞。