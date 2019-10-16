美眾院通過香港法案 議長：中國違背中英聯合聲明

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）美國眾議院在美東時間15日（台灣時間16日）通過《2019年香港人權與民主法案》、《保護香港法案》與《與香港站在一起》決議案。眾議院議長裴洛西表示，美國不會為了商業利益，而出賣靈魂和信念。

美國聯邦眾議院於美東時間15日針對「香港人權與民主法案」、「保護香港法案」與「與香港站在一起」決議案進行投票，以「全體議員一致同意」的表決形式獲得無異議通過。法案其後將交予參議院審議，再由美國總統川普簽署作實。

香港01報導，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在眾院發言表示，香港人在這4個月以來，向全世界發出令人震驚的訊息，那就是自由、正義和民主的夢想永遠不能被不公義和恐嚇所消滅。

裴洛西還說，中國政府在中英聯合聲明中承諾香港會實行高度自治及普選，美國亦期望香港人能夠實現這些東西；但如今美國必須可惜地斷定，中國已經違背了這一承諾。

她強調，美國與香港人民團結一致，「如果美國因為商業利益而沒有在中國爭取人權，那麼我們將失去所有道德權威以爭取世界上任何地方的人權。」

根據眾院「香港人權與民主法案」目前版本，美國總統在法案通過180天內及未來至少每年，應向適當委員會提交一分名單，列出並制裁侵害香港人權的人士。

根據之前的法案版本，總統在法案通過180天內以及未來每年，應向適當委員會提交一分名單，列出並制裁侵害香港基本自由與人權的人士。

制裁措施包括可動用措施包含凍結資產，以及讓這些人士及他們直系親屬無資格取得簽證、入境美國或獲得臨時入境許可（parole），現有的簽證則可能被撤銷。

中央社報導，法案也要求美國國務卿，每年就香港情況是否仍符合特殊待遇提出「認證」（certification），評估重點包括香港行政、立法及司法部門是否維護法治，以及是否保護1984年「中英聯合聲明」及香港基本法中所列舉的香港人民權利。

除此之外，法案也指出，美國政策支持香港人民的民主願景，包含達成香港基本法所列明、被視為「最終目標」的特首及立法會普選。法案也支持香港人民行使言論、新聞及其他基本自由權利，以及免於遭受任意或不法逮捕、拘押與監禁的自由。