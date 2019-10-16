〈時評〉食物外送員的悲歌　能喚醒政客良知嗎？

最近一週內連續發生食物外送員意外車禍，釀成二死一傷的慘劇。您能相信嗎？這些年輕人竟然連勞健保都沒有，也沒有基本工資，完全是按件計酬，每天靠勞力衝業績賺辛苦錢，聞之令人鼻酸震撼。

政府屢次調整基本工資，總是希望提高勞工待遇，但是更多的勞工問題，亟待解決，勞動部需要加油，加強保護勞工權益，否則每次發生此類慘劇，受害的勞工家破人亡，令人遺憾。

台灣目前有11家食物外送平台，外送員多達8萬人，勞僱雙方究竟是僱傭關係還是承攬關係，竟然還爭論不休，莫衷一是，以致於外送員竟然還沒有勞健保，遑論其他的人身意外保險或團體保險。

如今勞動部確定勞僱雙方是僱傭關係，外送平台就有必要立即依照勞基法，保護受僱勞工權益，絕對不可以讓類似不幸情事再發生。

這是什麼樣惡劣的勞動條件，竟然還充斥在台灣的勞工工作環境中，令人詫異。難怪那麼多年輕人在大學畢業後，競相到澳洲、日本打工，甚或甘於淪落到海外當詐欺犯，原因正是他們在台灣找不到合適的工作，提供他們合理的勞工人權保障，否則有誰願意飄洋過海，去賺那些辛苦錢，或甘冒瑯璫入獄的風險。

如果不是食物外送員接連發生車禍意外，掀開令人心酸的工作環境，政府勞動部根本還搞不清楚台灣那麼多勞工，工作條件如此惡劣，甚或早就知道，視若無睹，連關心都沒有，那就更令人髪指了。

現在事情鬧大了，勞動部、金管會忙著危機處理，討論食物外送員的勞僱關係，以及保險問題。這些㓕火動作，看在人民眼裡真是感慨，總統蔡英文早就強調勞工是她心中最軟的一塊。如何保護勞工權益，勞動部要好好加油，全面檢討改進。

同時，行政部門如何強化管理效能，更是重要課題，絕不容許南方澳大橋倒塌，消防員在違建林立的火場中，屢屢送命。這種事情，不應該再發生。

總統大選將屆，我們聽不到那一位候選人有什麼令人感動的政見，抺黑、造謡充斥，這就是我們總統大選的水準嗎？太低估選民的智慧了吧！

說一呎不如做一吋，趕快亡羊補牢，好好做好保障勞工權益的工作，並加強行政管理，保護人民生命財產的安全，人民不想再聽造謡或亂噴口水的謾罵了。