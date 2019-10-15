台南「饅頭一家人」　環島5年做手工饅頭送愛心

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）環島旅行想像中應該是既悠閒又浪漫，但開著一輛發財車，沿路做手工饅頭送人吃，聽起來可就有點辛苦了。台南一對夫妻，5年來就是這樣持續不斷進行他們的環島計畫！

60歲的林波和53歲的靳寶儀，原本在台南市場賣粽子20多年，5年前打算開家饅頭粽子店。沒想到學做饅頭過程中，妻子靳寶儀手指遭壓麵機壓傷。林波心疼妻子受傷，夫妻倆也體會到世事無常，決定來個環島旅行，沿路順便做饅頭兼做公益，到學校、社福機構和弱勢團體分享他們手工做的饅頭，也分享無私的愛。

林波夫婦今年(2019年)的環島饅頭之旅，自7月4日從台南出發，一路北上，9月初跨海到金門，預定過幾天就會離開。

一個月半來，林波夫婦走遍大小金門。中央社引述靳寶儀說，要讓金門的孩子看到另類的生命面向，告訴孩子不需要花很多錢，開一輛老貨車就可以環島；她說，簡單版的圓夢每個人都可實踐，差別就在於「勇氣」。

靳寶儀說，環台5年以來，在金門身心靈最享受；加上兒子首度同行，讓這趟愛心饅頭之旅，成為家人一輩子的回憶。

5年來開著小貨車環島的他們，車上滿載製作饅頭的工具及食材，為弱勢團體提供健康養生的饅頭，全台做公益的同時，也分享自己的生命故事、分享手做饅頭的樂趣，還有品嚐饅頭的香Q嚼勁。

環遊台灣本島時，夫妻倆每天都住不同地點。來到金門，林家第一天就相中料羅順濟宮前廣場，做為他們金門的家。每天做完饅頭，全家人就到料羅海邊走走，休息日則到各景點看看。靳寶儀說，在金門是「身心靈最享受的一次」。

兩度看到林波夫婦做饅頭送愛心的孩子，對靳寶儀說：「阿姨，從妳身上，我看到什麼叫做堅持。」這句話也給了靳寶儀很大鼓勵。她說，「一路上我們看似付出，其實收穫最多」。

感受到大家的溫暖和愛，林波夫婦餐風露宿也不以為苦，也多次婉謝各地住宿邀約。靳寶儀說，「我們就是喜歡這樣『省錢又自在』。」

不過，她也坦承，有時半夜醒來，不免質疑自己在做什麼「我們帶給人們多大幫助？」林波則是說，想太多就做不下去。

去年環台花了新台幣20多萬元。這次來金門，加上機票、貨車運費，花費更多。夫婦倆說，就當成去歐洲旅遊。

不少人捐款給他們，靳寶儀就轉捐給弱勢孩童，她說，環台做饅頭不是為了銷售，而是想呈現不同的生命面向，讓人們看到更多的真善美，激發大家用各自方式傳遞愛心。

林波夫婦第一年(2015年)環島15天，沿途拜訪20個育幼院，指導小朋友做饅頭，享受健康，吃得快樂。第2年（2016年)花了39天跑44站，第3年(2017年)則是用88天時間開了90站。去年第4年(2018年)更是在途中度過了結婚30週年的特殊日子。

5年來的總結還是開心，靳寶儀說，做饅頭雖然累，但看見大家的笑容，他們就更開心。

結束金門行，夫妻倆要回台灣從事本業包粽子，明年再出發。夫婦倆計劃前進馬祖、蘭嶼和小琉球，未來還想挑戰廈門。林波說，「妻子的夢，越做越大。」

靳寶儀感謝金門大小朋友為他們「饅頭一家人」生命再添精彩一頁，而此行與過去最大的不同是，30歲的兒子林展逸也跟來。

靳寶儀說，家人同行是最美的畫面，很珍惜兒子的陪伴；林展逸則是佩服父母的堅持。對林家而言，這次親子環島送愛是一輩子難忘的回憶。

她14日教金門幼兒園小朋友做創意饅頭，互動熱烈。中央社

林波（左）、靳寶儀（右）夫婦，即將結束金門行程。他們說，感受到金門大小朋友的溫度和愛，「我們看似付出，其實收獲最多」。中央社