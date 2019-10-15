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台南「饅頭一家人」　環島5年做手工饅頭送愛心

夫妻倆環台做饅頭不是為了銷售，而是想呈現不同的生命面向，激勵大家用各自方式傳遞愛心。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/10/15 21:14
林波（右）與妻子靳寶儀（左）夫唱婦隨。中央社

林波（右）與妻子靳寶儀（左）夫唱婦隨。中央社

金門之行有兒子林展逸（左）同行，成為一家人的美好回憶。中央社

金門之行有兒子林展逸（左）同行，成為一家人的美好回憶。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）環島旅行想像中應該是既悠閒又浪漫但開著一輛發財車沿路做手工饅頭送人吃，聽起來可就有點辛苦了。台南一對夫妻5年來就是這樣持續不斷進行他們的環島計畫！

60歲的林波和53歲的靳寶儀，原本在台南市場賣粽子20多年，5年前打算開家饅頭粽子店。沒想到學做饅頭過程中，妻子靳寶儀手指遭壓麵機壓傷。林波心疼妻子受傷，夫妻倆也體會到世事無常，決定來個環島旅行，沿路順便做饅頭兼做公益，到學校、社福機構和弱勢團體分享他們手工做的饅頭，也分享無私的愛。

林波夫婦今年(2019年)的環島饅頭之旅，自7月4日從台南出發，一路北上，9月初跨海到金門，預定過幾天就會離開。

一個月半來，林波夫婦走遍大小金門。中央社引述靳寶儀說，要讓金門的孩子看到另類的生命面向，告訴孩子不需要花很多錢，開一輛老貨車就可以環島；她說簡單版的圓夢每個人都可實踐，差別就在於「勇氣」。

靳寶儀說，環台5年以來，在金門身心靈最享受；加上兒子首度同行，讓這趟愛心饅頭之旅，成為家人一輩子的回憶。

5年來開著小貨車環島的他們，車上滿載製作饅頭的工具及食材，為弱勢團體提供健康養生的饅頭，全台做公益的同時，也分享自己的生命故事、分享手做饅頭的樂趣，還有品嚐饅頭的香Q嚼勁。

環遊台灣本島時，夫妻倆每天都住不同地點。來到金門，林家第一天就相中料羅順濟宮前廣場，做為他們金門的家。每天做完饅頭，全家人就到料羅海邊走走，休息日則到各景點看看。靳寶儀說，在金門是「身心靈最享受的一次」。

兩度看到林波夫婦做饅頭送愛心的孩子，對靳寶儀說：「阿姨，從妳身上，我看到什麼叫做堅持。」這句話也給了靳寶儀很大鼓勵。她說，「一路上我們看似付出，其實收穫最多」。

感受到大家的溫暖和愛，林波夫婦餐風露宿也不以為苦，也多次婉謝各地住宿邀約。靳寶儀說，「我們就是喜歡這樣『省錢又自在』。」

不過，她也坦承，有時半夜醒來，不免質疑自己在做什麼「我們帶給人們多大幫助？」林波則是說，想太多就做不下去。

去年環台花了新台幣20多萬元。這次來金門，加上機票、貨車運費，花費更多。夫婦倆說，就當成去歐洲旅遊。

不少人捐款給他們，靳寶儀就轉捐給弱勢孩童，她說，環台做饅頭不是為了銷售，而是想呈現不同的生命面向，讓人們看到更多的真善美，激發大家用各自方式傳遞愛心。

林波夫婦第一年(2015年)環島15天，沿途拜訪20個育幼院，指導小朋友做饅頭，享受健康，吃得快樂。第2年（2016年)花了39天跑44站，第3年(2017年)則是用88天時間開了90站。去年第4年(2018年)更是在途中度過了結婚30週年的特殊日子。

5年來的總結還是開心，靳寶儀說，做饅頭雖然累，但看見大家的笑容，他們就更開心。

結束金門行，夫妻倆要回台灣從事本業包粽子，明年再出發。夫婦倆計劃前進馬祖、蘭嶼和小琉球，未來還想挑戰廈門。林波說，「妻子的夢，越做越大。」

靳寶儀感謝金門大小朋友為他們「饅頭一家人」生命再添精彩一頁，而此行與過去最大的不同是，30歲的兒子林展逸也跟來。

靳寶儀說，家人同行是最美的畫面，很珍惜兒子的陪伴；林展逸則是佩服父母的堅持。對林家而言，這次親子環島送愛是一輩子難忘的回憶。

她14日教金門幼兒園小朋友做創意饅頭，互動熱烈。中央社

林波（左）、靳寶儀（右）夫婦，即將結束金門行程。他們說，感受到金門大小朋友的溫度和愛，「我們看似付出，其實收獲最多」。中央社
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