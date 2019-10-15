新北五星級山藥 五星級飯店嚐得到

香Q綿密的新北山藥準備上桌啦，今(15)日舉辦『 輕旅山間 新北採藥趣』新北山藥上市暨行銷系列記者會， 特別邀請板橋凱撒大飯店支持新北在地農友， 選購五星級的新北山藥。經由五星級主廚的手藝烹調， 將在地優質的農產品化身為美味佳餚，為新北山藥的品牌加值提升。

瑞芳地區農會理事長林文義表示，新北山藥生長於平溪、雙溪、 瑞芳、貢寮一帶，種植面積約46公頃，年產量約600公噸， 為臺灣野生特有品種「基隆原生種山藥」。有別於其他山藥品種， 新北山藥口感香Q綿密，切開後斷面不易褐化，做為秋冬進補料理， 或製成涼拌山藥、山藥粿當點心，皆十分對味。由於鄰近消費地， 新北山藥的新鮮程度更勝進口山藥，近年許多饕客也紛紛指名搶購， 每台斤價格可達120~160元，可說是全國最熱銷的山藥。

農業局副局長徐開宇表示，新北健康三寶中，山藥既香Q又養生， 絕對值得大力推薦。農業局秉持著『先創通路，再創農路』的精神， 特別媒合板橋凱撒大飯店與新北在地山藥農友， 簽訂採購農產品的合作備忘錄，好讓新北市五星級的山藥， 端上午五星級的餐桌。不僅如此，更會依照不同時節， 搭配當令的新北農漁特產，製作期間限定的季節料理， 除了開拓本市農友的銷售通路， 同時也讓市民朋友享用產地直送的五星級美味佳餚。

不僅在餐廳吃得到，農業局更於10月26日在雙溪平林農場舉辦展 售會，讓民眾與山藥近距離接觸。 展售會現場將提供各式山藥點心免費試吃， 以及最新鮮的新北山藥可供購買，同時， 更有一日山藥體驗旅遊行程，搭配淡蘭古道登山熱潮， 不僅讓遊客親身採收新鮮山藥， 還有機會向廚師學習如何烹煮美味山藥大餐。

詳細的山藥體驗內容，可至新北市農業局網站（網址：https: //www.agriculture.ntpc.gov.tw） 。購買山藥可洽瑞芳地區農會（02）24972760~3或（0 2）24978704、平溪區農會（02）24951051、 三芝區農會（02）26363111。