新北社區關懷據點 農村女力向前行

今(15)日為聯合國訂定的「世界農村婦女日」( World Rural Women's Day)，新北市深坑區農會家政班女力團結擔任志工， 關懷訪視長者，辦理健康促進活動， 讓長者藉由聚會與課程學習到越活越有價值的精神， 翻轉傳統農村男性為主的刻板印象。

在男主外女主內的傳統觀念下， 台灣農村婦女一直是社會中的隱形力量，她們是農村社區的支柱， 從事種植、加工和烹製大量食物等工作，在許多家庭中， 農村婦女更負有糧食安全、教育機會和醫療保健的主要責任。 時至今日，在我們社會中有許多農村婦女勇於由家庭走向社會， 為需要的人們付出心力，農村女力的崛起，已然成為新的趨勢。

新北市深坑區農會志工團隊便是女力崛起的代表， 志工團隊由農會家政班員共同組成，自民國94年深坑區農會設立「 社區關懷據點」便開始為長者們提供關懷訪視、電話問安、 共餐等相關活動，更規畫適合長者們的相關健康促進課程， 像是歌唱教學、體適能、養生保健和與生命、心靈相關的課程。

深坑區農會理事長高全定表示，農會家政班員年齡橫跨35-90歲 ，平常家政班課程或活動會與另一半共同參與，對於和諧家庭氣氛、 凝聚社區意識都有非常正向的幫助，對農村發展更有所助益。

新北市農業局長李玟表示， 各農漁會每年辦理性別意識提升相關培力訓練， 提升農村女性性別平等意識，鼓勵農村女性勇於走出社會， 參與公眾事務，翻轉傳統女性角色， 以其溫柔的特質與彈性的身段投入社會服務，最終將成為影響社區、 翻轉農村與改變社會的重要力量。