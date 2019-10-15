新北社區關懷據點 農村女力向前行

今(15)日為聯合國訂定的「世界農村婦女日」(World Rural Women's Day)，新北市深坑區農會家政班女力團結擔任志工，關懷訪視長者，辦理健康促進活動，讓長者藉由聚會與課程學習到越活越有價值的精神，翻轉傳統農村男性為主的刻板印象。
在男主外女主內的傳統觀念下，台灣農村婦女一直是社會中的隱形力量，她們是農村社區的支柱，從事種植、加工和烹製大量食物等工作，在許多家庭中，農村婦女更負有糧食安全、教育機會和醫療保健的主要責任。時至今日，在我們社會中有許多農村婦女勇於由家庭走向社會，為需要的人們付出心力，農村女力的崛起，已然成為新的趨勢。
新北市深坑區農會志工團隊便是女力崛起的代表，志工團隊由農會家政班員共同組成，自民國94年深坑區農會設立「社區關懷據點」便開始為長者們提供關懷訪視、電話問安、共餐等相關活動，更規畫適合長者們的相關健康促進課程，像是歌唱教學、體適能、養生保健和與生命、心靈相關的課程。
深坑區農會理事長高全定表示，農會家政班員年齡橫跨35-90歲，平常家政班課程或活動會與另一半共同參與，對於和諧家庭氣氛、凝聚社區意識都有非常正向的幫助，對農村發展更有所助益。
新北市農業局長李玟表示，各農漁會每年辦理性別意識提升相關培力訓練，提升農村女性性別平等意識，鼓勵農村女性勇於走出社會，參與公眾事務，翻轉傳統女性角色，以其溫柔的特質與彈性的身段投入社會服務，最終將成為影響社區、翻轉農村與改變社會的重要力量。