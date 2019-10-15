送愛偏鄉，給孩子好營養

很多父母親每天都會幫孩子準備一份營養豐盛的早餐， 但是對於偏遠地區的復興鄉孩子們來說，早上能夠有牛奶、雞蛋、 水果當早餐卻是一種奢望。為了克服運送新鮮食材到偏鄉的困難， 富邦慈善基金會、大享食育協會以及我愛你學田_旅行與閱讀基金會 攜手規畫了「偏鄉營養補給計畫」，今(15)天正式在桃園復興區 的羅浮國小啟動，預計在復興區守護600名學生3年，要讓孩子在 充足、健康的營養下輕鬆學習，快樂成長！ 未來希望把這項計畫擴展出去， 讓更多偏鄉地區的孩子有機會享用到更多美味營養的食物。

桃園復興區的學校地處偏遠，食材配送價格相對昂貴， 許多保存期限短的食品像是牛奶、優酪乳、水果…等， 都無法經常配送和攝取，以致於學校提供的午餐食材有諸多限制， 更別說提供孩子健康的早餐了。於是，由富邦慈善基金會主辦，我愛 你學田_旅行與閱讀基金會和大享食育協會協辦， 規劃了為期三年的「偏鄉營養補給計畫」，為復興區的義盛國小、 長興國小、霞雲國小、奎輝國小、羅浮國小、介壽國小、三民國小等 7所國小近6百名學生提供營養補給。除了依據偏鄉學生實際需求， 提供新鮮的早、午餐食品補給。 並邀請專業營養師針對偏鄉國小學生身高體重、在校菜單、 結合在地食材設計美味的健康食譜。

學校午餐是一項容易為人所忽視的專業，不僅食材新鮮很重要， 烹調方式也會影響食材的口感和營養， 在交通不便的偏鄉餵飽學校的孩子們更不容易。因此， 在這項計畫中，特別加入「在校廚工教育訓練」， 由大享食育協會帶著去年臺灣學校午餐大賽的冠軍營養師楊蕊萍深入 復興鄉與各校廚工交流，希望透過營養師的專業， 提供更多元烹飪方式並活用在地食材。

此次「營養補給計畫」最特別的是還規劃了一系列的”偏鄉小廚師教 育訓練活動”，希望透過專業主廚活潑生動的烹飪教學， 啟發孩子從小對食材的認識與活用，提高生活自主能力。 這一次更是由我愛你學田_旅行與閱讀基金會負責人劉昭儀做一日主 廚，教導小朋友做炸醬麵和玉米濃湯，透過料理和味道的傳承， 讓孩子自己也可以下廚煮出溫暖美味的一餐，在父母繁忙時， 幫忙餵飽年幼的弟妹和家人。