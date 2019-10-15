中華電信與雲嘉嘉南四縣市 推動無現金大學生活城

中華電信配合嘉義縣、雲林縣、 嘉義市及台南市等四縣市政府推動「無現金大學生活城」計畫， 分別與虎尾科技大學、中正大學、嘉義大學、 長榮大學等大專院校合作， 一同提升多元行動支付在南部地區的普及性。

為了鼓勵民眾使用多元支付消費， 中華電信將在108年10月16日至108年11月15日辦理「 多元支付輕鬆Pay 雙重好禮大回饋」活動。民眾只要至特約店家使用行動支付消費， 即有機會獲得iphone XR 64G手機、Air pods 2耳機或7-11禮物卡。

藉由雲嘉嘉南四縣市政府以及學界、業界跨領域攜手合作， 致力於貫通校園智慧生活場域，養成學子行動支付相關習慣。 透過政府力量，媒合在地商家，運用業界相關智慧技術， 提供大學生活圈更方便的多元支付整合服務， 解決因消費人潮造成現金交易流程較費時之不便， 提升店家整體營業效能，滿足消費者使用多元支付之需求。

在『第一重報好康』活動期間，至特約店家使用行動支付結帳， 單筆消費滿3️0️0️元，即可獲得7-11禮物卡50元1張， 各店名額有限，送完為止。在『第二重抽大獎』活動期間， 消費不限金額，上傳以多元支付消費之收據，即可參加12月2日（ 一）抽獎活動，獎品包括iPhone XR、Airpods 2 等大獎。

活動詳情請參考無現金大學生活城粉絲專頁https:// www.facebook.com/ TdscWithoutCash/發布內容，或撥打(05) 3106245執行團隊。